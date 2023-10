Hörlezeder: „Fakten werden einfach ignoriert“

Der Hauptplatz, so der grüne Vizebürgermeister, sei ein Vorzeigeprojekt. Er werde attraktiviert, begrünt und entsiegelt und es entstehe die größte zusammenhängende Schwammstadt in NÖ. „Aber wer Flöhe sucht, der findet sie auch. Es stimmt zwar, dass wird die großen schattenspendenden Bäume, die wir pflanzen wollen, aus Holland beschaffen müssen. Das liegt aber daran, weil es im Inland unmöglich ist, eine solche Anzahl von Bäumen in dieser Größe und Qualität zu bekommen. Hätten wir einen heimischen Betrieb damit beauftragt, dann hätte der sie auch in Holland bestellt. Das wurde uns bestätigt.“

Nach wie vor steht Hörlezeder auch hinter dem Bau der Rad-Unterführung bei der Eisenbahnbrücke in Hausmening. Die Leute kämen vom Themenweg und würden dann über die Schienen gehen, um den Weg im Kokeschwald zu erreichen. „Da hat die Sicherheit der Menschen einfach Vorrang - und das Projekt wurde im Gemeinderat ja auch einstimmig beschlossen.“

„Mit falschen Behauptungen werden Unterschriften gesammelt“

Kopfschütteln löst bei Hörlezeder die Diskussion um den Jakobsbrunnenweg aus. „Das ist so ein Fall, wo die Leute die Fakten einfach nicht glauben. Es gibt dort Hangrutschungen, dass bestätigt auch der Gefahrenzonenplan, den die Wildbach- und Lawinenverbauung erstellt hat. Aber das wird ignoriert und man läuft herum und sammelt Unterschriften mit falschen Behauptungen. Der Weg wird nicht asphaltiert und auch nicht vier Meter breit“, betont Hörlezeder. Vorerst würden ohnehin nur die Rutschungen behoben, der Hang gesichert und auch der Dominikbrunnen wieder hergestellt. „Der Weg selbst wird nicht versiegelt, sondern eine wassergebundene Deckschicht (Mineralgemisch aus Edelsplit und Brechsand) aufgebracht. Der vordere asphaltierte Abschnitt bis zur Kapelle wird sogar entsiegelt“, versichert der Grünpolitiker. Gründe dafür, den Weg zu stabilisieren, sieht er mehrere. Unter anderem steige durch den Klimawandel die Waldbrandgefahr und davor dürfe man nicht die Augen verschließen. „Es geht also auch darum, dass Einsatzfahrzeuge im Notfall zufahren können.“

Die Befürchtung von Anrainern, es könnten künftig hunderte E-Biker den Weg nutzen, teilt Hörlezeder nicht. Der Jakobsbrunnenweg werde ja nur eine Nebenstrecke des Ybbstalradweges, die Hauptroute werde auch weiterhin über die Jahnstraße führen. „Es geht da natürlich auch um die Förderungen, die wir für das Projekt erhalten.“

Auch zum geplanten Wertstoffsammelzentrum auf der Oiden nahm Hörlezeder Stellung. Von 2005 bist 2020 habe sich das Abfallaufkommen in der Region von 6.508 Tonnen auf 22.354 Tonnen fast verdreifacht. „Dadurch kommen auch die Altstoffsammelzentren an ihre Leistungsgrenze. In Amstetten Ost gibt es immer wieder lange Warteschlangen“, sagt Hörlezeder. Der Gemeindedienstleistungsverband habe nun ein Gesamtkonzept für die künftige Müllentsorgung entwickelt und beschlossen, 13 Wertstoffzentren zu schaffen. Das Grundstück hinter dem ÖAMTC sei deshalb ins Auge gefasst worden, weil bei Verhandlungen über die Riedlergründe keine Einigung erzielt wurde. „Mir ist es aber wichtig, dass das WSZ in Amstetten errichtet wird, damit unsere Bürgerinnen und Bürger kurze Wege bei der Müllentsorgung haben und wir nicht unnötig Verkehr provozieren.“

Verärgert ist Hörlezeder über die vorwöchige Aussendung der SPÖ zum Thema. Mit einem Foto werde da suggeriert, dass das ganze Waldstück zwischen Autobahn und ÖAMTC weg müsse. „Das stimmt aber nicht. Es wird nur jene Fläche gerodet, die unbedingt benötigt wird und von der ist ohnehin schon ein Drittel kein hochwertiger Wald mehr. Rund um das WSZ soll ein Waldgürtel erhalten bleiben.“ Zudem, kündigt Hörlezeder an, werde die Stadt 5.000 Quadratmeter zwischen Tankstelle und A1-Zubringer, die bisher Freihaltefläche Betriebsgebiet waren, wieder auf Wald rückwidmen. „Damit wird sichergestellt, dass der Wald dort dauerhaft erhalten bleibt. Wenn ich mir alle Fakten anschaue, dann ist das ein gutes Projekt in das viel Hirnschmalz geflossen ist und es ist bei allem Für und Wider die beste Lösung“, sagt der Grünpolitiker.

Bis zu einem möglichen Baubeginn für das WSZ gibt es aber ohnehin noch etliche Hürden zu überwinden. Es braucht ein geologisches Gutachten, außerdem muss der gda der Behörde schlüssig darlegen, warum dieses Areal tatsächlich der bestmögliche Standort ist. Weiters sind ein Verkehrsgutachten und eine forstrechtliche Prüfung notwendig.“ Wir werden also frühestens Mitte nächsten Jahres wissen, ob der Standort tatsächlich geeignet ist.“