Demonstration für den Jakobsbrunnenweg am 20. Oktober

„Ich habe keine politische Motivation, ich gehe am 20. Oktober einfach spazieren und alle Leute, die mit mir gehen wollen, sind dazu eingeladen. Es geht mir um die Erhaltung des Weges“, sagt Prigl, der in der Waidhofnerstraße wohnt, im Gespräch mit der NÖN. Er habe in den letzten Wochen mit vielen Personen gesprochen, die alle gesagt hätten, man müsse etwas tun, und darum hätten seine Frau und er sich nun zu dieser Demonstration entschlossen, die er auch schon offiziell angemeldet habe.

Von der Politik ist Prigl enttäuscht, wie auch auf der Einladung zur Demonstration deutlich zum Ausdruck kommt. Eingeladen sei „jeder der sich von der Stadtregierung Amstetten hintergangen und betrogen fühlt, jeder der damit nicht einverstanden ist, dass am Jakobsbrunnenweg Bäume gefällt werden, während am Hauptplatz eine Schwammstadt für niederländische Luxusstauden angelegt wird. Jeder der meint, vier Meter Breite sind eine Autobahn und nicht ein Weg zum Spazieren für Familien.“

Er mache, so Prigl, mit der Demonstration einfach von seinem Recht als EU-Bürger Gebrauch. „Ich gehe den Weg seit 51 Jahren, in den letzten 25 Jahren fast jeden Tag. Ich kenne dort jeden Stein und auch alle, die da spazieren gehen, alte Leute, aber auch Familien mit Kindern. Ich weiß, dass dort 20 Rehe leben und auch andere Tiere wie Feuersalamander. Ihnen allen wird durch den Radweg lebenswerter Lebensraum genommen und dass die Bäume entlang des Weges weg müssen, ist wohl auch klar.“

Prigl plant bei der Demonstration keine Kundgebung und keine Ansprachen. Jede Person die mitgehe, drücke damit ohnehin aus, dass sie für den Erhalt des Jakobsbrunnenweges sei. Willkommen seien, wie es in der Einladung zur Demonstration heißt, also alle, „außer den Politikern, die das Todesurteil des Jakobsbrunnenwegs mit Eurozeichen in den Augen unterschrieben haben. Uns reicht es!!!“

Anmerkung der NÖN-Redaktion:

Wie schon mehrmals berichtet, soll, laut Stadtregierung, der Weg zu einer Radroute werden, aber nicht zu einem befestigten Radweg. Er soll auch nicht auf vier Meter verbreitert werden. Allerdings ist geplant, die Oberfläche des Weges zu verdichten, wasserdurchlässig soll sie aber weiterhin bleiben.