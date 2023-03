Prüfergebnis Amstettner Wasser ist einwandfrei

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Wassermeister Wolfgang Hackl und Anton Huber freuen sich über den jüngsten Prüfbericht: Das Amstettner Wasser ist einwandfrei Foto: Stadtwerke

D as vom Wasserwerk der Stadtwerke Amstetten geförderte Wasser wird in regelmäßigen Abständen durch die Medizinische Universität Wien/Wasserhygiene untersucht. „Der aktuelle Inspektionsbericht bescheinigt wiederum ein erfreuliches Ergebnis: Unser Wasser ist in bakteriologischer und chemischer Hinsicht einwandfrei“, sagt Wassermeister Wolfgang Hackl .