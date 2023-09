Queen-Musical „We Will Rock You“ beim Musicalsommer Amstetten

„Die gute Arbeit der letzten Jahre trägt Früchte. Es hat sich herumgesprochen, dass in Amstetten hohe Qualität geboten wird und daher bekommen wir die Rechte für Stücke, die sonst nicht so leicht zu haben sind“, freuen sich Intendant Alex Balga und Produzent AVB-Chef Christoph Heigl.

24 große Queen-Songs sind bei diesem Musical zu hören. Die Geschichte dreht sich allerdings nicht um die Band, sondern hat utopischen Charakter. „Es spielt in einer Welt in 200 Jahren, in der handgemachte Musik verboten ist. Man könnte sagen, dass es eine Endzeit-Drama-Komödie ist, lustig, aber doch auch mit ernsten Untertönen und zum Nachdenken.“

Für die musikalische Gestaltung zeichnet auch diesmal Christian Frank verantwortlich und Balga kündigt an, dass er eine neue Choreografin nach Amstetten holen wird. Die Darstellerinnen und Darsteller werden wieder per Auditions ausgewählt, die erste davon wird am 29. Oktober in Wien stattfinden. Erfahrungsgemäß bewerben sich rund 500 Personen, von denen dann etwa die Hälfte eingeladen wird.

„Das ist auch eine Stärke Amstettens. Durch die Auditions können wir wirklich jene Personen auswählen, die am besten zu einer Rolle passen“, sagt Balga.

„Amstettner Erfolgsstory wird fortgesetzt“

Für Bürgermeister Christian Haberhauer tragen auch die vorgenommenen Umstrukturierungen im Kulturbereich der Stadt zunehmend Früchte. „Wir werden immer besser. Das Musical „We Will Rock You“ wird sicher wieder weit über die Stadtgrenzen ausstrahlen. Das Erfolgsduo Balga und Heigl hat sich diesmal wieder selbst übertroffen und setzt die Amstettner Erfolgsstory fort.“

AVB-Geschäftsführer und Produzent Christoph Heigl kündigt an, dass man dem potenziellen Publikum heuer noch mehr Einblick in die Produktion des Musicals geben will. „Wir werden immer wieder Kurzvideos veröffentlichen - auch von der Probenarbeit.“ Insgesamt werden auch 2024 rund 80 Personen angestellt und freischaffend an der Produktion mitarbeiten.

Dass das Stück ein Erfolg werden wird, davon ist Heigl überzeugt. „Denn die Musik von Queen ist allseits bekannt und über jeden Zweifel erhaben“, sagt der Intendant. Heuer gab es insgesamt mit den Zusatzvorstellungen 18 Aufführungen. Für 2024 sind von vornherein 19 geplant und der Spielplan wurde bis 24. August ausgedehnt, sodass man auch noch Zusatzvorstellungen einschieben könnte, sollte der Kartenverkauf so gut laufen, wie erhofft.

Finanziell darf man sich als Standort des Theatersommers NÖ auch 2024 vom Land wieder eine Unterstützung in Höhe von 180.000 Euro erwarten, die verbleibenden Kosten (nach Abzug aller Einnahmen) übernimmt auch diesmal natürlich die Stadt.

Der Ticketverkauf wird noch im Oktober starten. „Wir garantieren ein musikalisch und visuell opulentes Fest“, wirbt Intendant Balga schon vorab die Werbetrommel.

Alle Infos gibt es auf www.musical.am

Zum Inhalt des Stücks

Der Planet, einst bekannt als Erde, trägt mittlerweile den Namen e.bay und die Herrschaft führt die Firma Globalsoft unter dem Kommando der gestrengen Killer Queen. Handgemachte Musik ist verboten und daher so gut wie ausgestorben, klassische Musikinstrumente, wie etwa elektrische Gitarren, gibt es nicht mehr. Lediglich eine Gruppe Jugendlicher, die sich selbst „Bohemians“ nennen, lehnt sich gegen die Diktatur der Killer Queen auf. Die Kids hören von einer alten Legende: Irgendwo versteckt auf dem Planeten e.bay soll es eine sagenumwobene Gitarre und einen Mann namens „Dreamer“ geben, der imstande sei, das Instrument zu spielen. Gemeinsam machen sich die Rebellen Galileo und Scaramouche auf, das legendäre Instrument zu suchen.