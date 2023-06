Gemeinde Ardagger setzt auf Sonnenstrom

14 Gemeindegebäude, in denen laufend Betrieb herrscht, gibt es in Ardagger, dazu gehören das Schulzentrum ebenso wie die Kindergärten, das Amtshaus und auch die Feuerwehrhäuser. „Rechnet man noch verschiedene Infrastruktur wie Kläranlagen, Pumpwerke für Kanal und Wasser etc. dazu, dann kommen wir auf 40 bis 50 Zähleinheiten wo wir Stromabnahmen haben“, berichtet Bürgermeister Hannes Pressl. Die Kommune hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst unabhängig vom öffentlichen Stromnetz zu werden und so viel Eigenstrom zu produzieren wie möglich. „Allein heuer investieren wir rund 400.000 Euro in PV-Anlagen“, sagt der Ortschef. Jede Dachfläche in öffentlichem Besitz soll zur Stromerzeugung genutzt werden, weshalb der Gemeinderat auch die Errichtung einer 42 kWp-Anlage am Kindergartendach in Stift Ardagger und einer 14 kWp-Anlage am Dach des FF Hauses in Ardagger Markt beschlossen hat.

Erstmalig hat die Kommune heuer aber auch einen Privatschuppen angemietet, auf dessen Dach sie Paneele installiert, die Strom für ein Kläranlagenpumpwerk erzeugen werden. Bei der Kläranlage sorgt ein 100 kW-Speicher dafür, dass bis mitten in der Nacht Energie verwendet wird, die die Gemeinde selbst produziert, erst danach muss auf das öffentliche Netz zugegriffen werden. Einen Speicher gibt es auch in der Schule und im neuen Feuerwehrhaus in Stephanshart wird ebenfalls einer installiert. Der wird auch noch mit einer Notstromfunktion ausgerüstet sein, die im Falle eines Blackouts dafür sorgt, dass die Florianis noch eine Zeit lang Energiereserven haben.

Der Gemeinderat beschloss auch den Beitritt zur neuen Bürger-Energie-Gemeinschaft, was für Pressl ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung ist. „Denn dadurch können wir künftig Überschussstrom, den wir mit unseren PV-Anlagen erzeugen, mit anderen Abnehmern, die gerade zu wenig Strom haben, tauschen und uns dadurch Netzdurchleitungsgebühren sparen.“

Der Bürgermeister appelliert auch an die Bevölkerung, ihre privaten Dachflächen für Photovoltaik zu nutzen. „Jede Kilowattstunde, die wir selbst erzeugen, bringt mittelfristig gesehen Ersparnis und schont vor allem die Umwelt.“