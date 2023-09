Amstetten: SPÖ fordert Beschattung für Hundefreilaufzone

„Schon im Jahr 2020 haben wir auf die Notwendigkeit einer ordentlichen Beschattung in der Hundefreilaufzone hingewiesen. Die zusätzliche Bepflanzung mit Jungbäumen durch die Stadtregierung war sicher gut gemeint, diese haben sich aber als ungeeignete Schattenspender erwiesen“, erklärt Stadtrat Bernhard Wagner.

Vor Kurzem haben Bürgerinnen und Bürger in Eigeninitiative eine provisorische Beschattung geschaffen. Diese musste allerdings mangels fehlender baulicher Bewilligung und wegen Sicherheitsbedenken wieder entfernt werden. „Es ist unsere Verantwortung, die Bedürfnisse der Menschen in Amstetten ernst zu nehmen. Die Beschattung ist ein sinnvoller Schritt, um die Aufenthaltsqualität in der Hundefreilaufzone zu erhöhen“, sagt SPÖ-Gemeinderätin Birgit Kern. Bei den vielen Millionen, die derzeit für Großprojekte ausgegeben würden, müsse auch Geld für diese einfache Maßnahme da sein. Kern appelliert zugleich an alle Nutzerinnen und Nutzer, die Hundefreilaufzone sauber zu halten.“