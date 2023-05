Erste „Kidical Mass“ Amstetten

Die teilnehmenden Kinder versammelten sich am Hauptplatz und zogen entlang der Preinsbacher Straße, die noch keine Radfahrinfrastruktur aufweist, über die Kubastastraße hin zum Bahnhof. An diesem zentralen Mobilitätsknotenpunkt stellte sich heraus, dass für kleine und große Radfahrerinnen und Radfahrer im Bereich des Grabens der Anschluss an das sichere Radnetz fehlt.

Klingelnd, hupend und jubelnd trafen die radelnden Kinder wieder am Hauptplatz ein. Hier sammelten sie Kraft für eine zweite und abschließende Runde. Im Anschluss an das gemeinsame Radeln und Erkunden der Stadt ohne Autoverkehr gab es für alle teilnehmenden Kinder eine süße Stärkung.

Nähere Infos auf www.radlobby.org/noe/amstetten/

