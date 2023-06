Amstettner HAK-Schüler zu Gast bei Andi Knoll

Zu Gast im Ö3-Studio bei Moderator Andi Knoll war die Journalismus-Gruppe der HAK Amstetten am 12. Juni. Die Jugendlichen bekamen einen tollen Einblick in die Berufswelt der Radiomoderatoren. Sie durften live dabei sein, während die Ö3-Sprecher in ihrer Sendezeit zwischen beliebten Songs, Werbung, Verkehrsmeldungen und Nachrichten switchten.

In einem eigenen Probe-Studio versuchten sich dann einige selbst als Moderatoren. Danach führte Simone Jandl, Schülerin der 4AK, ein spannendes Interview mit Andi Knoll. Nach diesem Ausflug in die Welt des Rundfunks spielte schon der eine oder andere mit dem Gedanken, zukünftiger Mitarbeiter im ORF-Zentrum zu werden.