100 Projektideen für die Landesausstellung 2026

Einen sehr konkreten Vorschlag hat die Gemeinde Haag gemacht, die sich mit dem Weißpark an der Landesaustellung beteiligen will. Dieser soll saniert und zum Generationenpark, Veranstaltungs- und Versorgungstreffpunkt, zum grünen Klassenzimmer, aber auch zum Platz für Hochzeiten werden.

Mit einem fertigen Konzept hat sich auch das Bildungshaus St. Benedikt in Seitenstetten zu Wort gemeldet. Dort will man unter anderem Fachvorträge zu medizinischen Themen veranstalten – da das Thema der Ausstellung ja „Wunder Mensch. Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ lautet – auch zur Enttabuisierung psychischer Erkrankungen.

Die Moststraße selbst wird ein Projekt „Kraftorte“ starten, das Hinterholzer ein besonderes Anliegen ist. „Ich glaube, dass das ein riesiges Thema sein wird. Wir wollen die Kraftorte der Region erarbeiten. Es gibt landschaftliche Kraftorte, sakrale Kraftorte und auch ganz persönliche Kraftorte, wie zum Beispiel einen alten Birnbaum“, sagt die Moststraße-Obfrau. „Vielleicht werden wir dazu auch einen Leitfaden in Buchform machen. Wo kann ich in der Region Kraft schöpfen?“

Auch touristisches Leitsystem in der Region soll erneuert werden

Weitere Vorschläge, die gekommen sind, sind die Attraktivierung bestehender Wanderwege zum Beispiel in der Region Herz Mostviertel, oder die Schaffung von Themenwegen in den Gemeinden Öhling und Neuhofen. Die Stadt Amstetten hat das Schloss Ulmerfeld als Ausstellungs- und Kulturort ins Spiel gebracht. Auch Essen und Trinken ist beim Thema Gesundheit natürlich ein wichtiger Aspekt – und auch da wird es im Rahmenprogramm Schwerpunkte geben. „Es werden ja ständig neue Produkte entwickelt, die dem Zeitgeist entsprechen – auch antialkoholische Getränke kommen immer mehr in Mode“, sagt Hinterholzer.

Ein Mammutprojekt der Moststraße wird auch die Überarbeitung des touristischen Leitsystems in der Region sein. Viele Tafeln und Hinweisschilder sind in die Jahre gekommen oder inhaltlich nicht mehr ganz up to date und sollen daher ersetzt werden. „Das erfordert natürlich eine umfassende Bestandsaufnahme und die Erarbeitung eines genauen Konzepts für die neue Beschilderung“, sagt Moststraßengeschäftsführerin Maria Ettlinger.

In den nächsten Monaten werden alle 100 Projekte gesichtet und geclustert. „Wenn das geschehen ist, werden wir uns mit den Projektwerbern zusammensetzen. Was eingereicht wurde, ist ja sehr unterschiedlich. Da gibt es eben Vorschläge, die so detailliert sind, dass man sofort in Umsetzung gehen kann, und andere, wo nur eine grobe Idee formuliert wurde“, sagt Ettlinger.

Natürlich ist auch die jeweilige Finanzierung eine wichtige Frage. „Es wird natürlich Förderungen dafür geben, etwa aus der ecoplus-Regionalförderung oder auch aus dem Landschaftsfonds, und manche Vorhaben werden wir als Moststraße auch zu LEADER-Projekten machen“, sagt Hinterholzer. Sie weist aber auch darauf hin, dass jeder Projektwerber auch selbst finanzielle Mittel einbringen muss. Bis Anfang nächsten Jahres sollen die Förderzusagen für die einzelnen Projekte stehen, damit 2024 Zeit ist für die Detailplanung und genaue Vorbereitung. Die Umsetzung der Projekte wird dann 2025 starten, damit rechtzeitig zur Landesausstellung alles bereit ist.