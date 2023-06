Die 89. Generalversammlung der Raiffeisenbank Region Amstetten stand ganz im Zeichen der Verabschiedung der beiden Direktoren Franz Fischl und Johann Pambalk-Blumauer. Damit geht eine Ära zu Ende – in Summe blicken beide auf 82 erlebnisreiche Jahre mit Raiffeisen zurück.

Hervorragendes Ergebnis in der Bilanz

Am 1. Juni feierten rund 350 Gäste gemeinsam im Gasthaus Kappl in Biberbach diesen besonderen Anlass. Nach der feierlichen Eröffnung durch Obmann Hans Luger wurde das vergangene, erfolgreiche Geschäftsjahr von der Geschäftsleitung präsentiert, welches mit einer Bilanzsumme von 1,883 Millionen Euro abgeschlossen wurde. Mit einem hervorragenden Ergebnis positioniert sich die Raiffeisenbank Region Amstetten nach wie vor als eine der größten und erfolgreichsten Raiffeisenbanken Österreichs. Als Gastrednerin wurde Mag. Dr. Claudia Süssenbacher vom Vorstand der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien AG begrüßt, sie beantwortete spannende Fragen zu den Zukunftsplänen von Raiffeisen. Im Anschluss an den offiziellen Teil standen Direktor Franz Fischl und Direktor Pambalk-Blumauer im Mittelpunkt. Durch ihr vereintes Know How und ihre Fähigkeiten haben beide maßgeblich zum Erfolg der Raiffeisenbank Amstetten beigetragen.

Der Werdegang von Direktor Franz Fischl

Direktor Franz Fischl maturierte im Jahr 1979 am Stiftsgymnasium in Seitenstetten. Nach dem Präsenzdienst begann im Juni 1980 sein beruflicher Werdegang in der Raiffeisenbank Aschbach. In den ersten Jahren wurde rasch die Grundausbildung absolviert und Direktor Fischl machte die ersten Erfahrungen in der Kundenberatung und in der Kreditabteilung. Bei der Gründung des Raiffeisen-Jugendclubs war er ein Mann der ersten Stunde. Bereits im Jahr 1986 wurde er mit der Führung und dem Aufbau der Bankstelle in St. Peter/Au betraut. 1994 kehrte Direktor Franz Fischl wieder nach Aschbach zurück und übernahm die Leitung der Kreditabteilung. In seiner Zeit wurde auch der Aufbau einer eigenen Firmenkundenabteilung umgesetzt. Im Jahr 2004 erfolgte dann die Bestellung zum Geschäftsleiter, zuständig für den Bereich Markt – also für das gesamte Kundengeschäft. Im Zuge des Zusammenschlusses mit der Raiffeisenbank Region Amstetten lag dann die Verantwortung im Privatkundengeschäft und im Geschäftsfeld der vermögenden Privatkunden. Bis Ende 2022 war er auch Vertreter der Region Mostviertel im Gremium Markt in Niederösterreich.

Für die Verdienste und sein Engagement für Raiffeisen wurde Direktor Franz Fischl mit zahlreichen Auszeichnungen seitens der Raiffeisen Holding und der Raiffeisen-Landesbank gewürdigt – u.a. im Jahr 2010 mit der Raiffeisen-Gründungsmünze in Gold. Direktor Franz Fischl war jahrelang Mitglied in der Fachvertretung der Raiffeisenbanken Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer NÖ und wurde dafür im Jahr 2019 mit der silbernen Ehrenmedaille in Anerkennung der Verdienste um die Wirtschaft Niederösterreichs ausgezeichnet. Im Oktober 2021 wurde Herrn Direktor Franz Fischl von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um das Bundesland NÖ verliehen. Auch für die Zeit „danach“ gibt es schon genug Pläne und Herausforderungen. Aufgrund seiner Integration in vielen Bereichen der Gemeinde und seines offenen Umganges mit den Menschen dürfte noch eine sehr spannende, lebendige Zeit auf ihn zukommen.

Die Laufbahn von Johann Pambalk-Blumauer

Der berufliche Weg von Direktor Johann Pambalk-Blumauer war nicht geplant, ergab sich jedoch durch seine Offenheit für neue Aufgaben – denn neuen Herausforderungen hat er sich von jeher gerne gestellt. Seine berufliche Laufbahn startete Direktor Johann Pambalk-Blumauer 1979 nach der Matura an der Handelsakademie Amstetten. Bereits ein Jahr später folgte der Eintritt in die Raiffeisen-Zentralkasse Niederösterreich-Wien in das Springerteam. Von 1984 bis 1991 fungierte Direktor Johann Pambalk-Blumauer als Genossenschaftsrevisor und Bankprüfer in der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer. Daraufhin folgten dreieinhalb Jahre als Bilanzbuchhalter und Leiter des Rechnungswesens in einem mittelständischen regionalen Unternehmen. Im August 1994 kam er als Innenrevisor der Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach wieder zurück in die Raiffeisenorganisation. Er durchlief mehrere Stationen in den Internen Betriebsbereichen bis zu seiner Bestellung als Geschäftsleiter am 1.1.2004. Direktor Johann Pambalk-Blumauer wurde im Zuge seiner Laufbahn mehrfach geehrt. Auch für den Ruhestand gibt es aufgrund seiner Naturverbundenheit und des Kulturinteresses schon viele Pläne. Sei es in der Holzwerkstatt oder beim Modernisieren des 35 Jahre alten Hauses – langweilig wird es nicht!

Ehrenzeichen in Gold für die scheidenden Direktoren

Derzeit engagieren sich über 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 18 regionalen Bankstellen, rund 58.000 Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen. Der Mensch ist bei Raiffeisen im Mittelpunkt und die persönliche Betreuung vor Ort zentral im Fokus der Raiffeisen Unternehmensphilosophie. Für ihre Verdienste wurde Direktor Franz Fischl und Direktor Johann Pambalk-Blumauer im Zuge dieser Feier das Ehrenzeichen der Raiffeisen Holding in Gold von Frau Dr. Süssenbacher überreicht. Zum Abschluss verwöhnte das Gasthaus Kappl die Gäste mit kulinarischen Highlights.