Elf Millionen Überschuss in Amstetten

Sehr zufrieden ist Finanzstadtrat Heinz Ettlinger mit dem Rechnungsabschluss für das Jahr 2022: „Er weist einen Überschuss von über elf Millionen Euro aus. Das ist das Ergebnis einer sehr vorsichtigen und zurückhaltenden Budgeterstellung sowie einer umsichtigen Einschätzung der budgetären Mittel“, sagt der VP-Politiker.

Zum positiven Ergebnis beigetragen haben unter anderem auch Mehreinnahmen aus den Ertragsanteilen und der Kommunalsteuer. „Grundlegend bei der Budgeterstellung ist die Ausgewogenheit. Soziales, Sicherheit, Gesundheit, Bildung und Klimamaßnahmen müssen ebenso berücksichtigt werden wie die Bereiche Wirtschaft und Arbeitsplätze. Gleichzeitig sind laufende Investitionen unerlässlich, um einen Investitionsrückstau zu vermeiden“, erklärt Ettlinger.

Der erzielte Überschuss von elf Millionen Euro fließt in laufende Vorhaben der Stadt ein, in kleinere ebenso wie in die Großprojekte Bad, Stadtpflege und Hauptplatz. „Dies bedeutet für uns gleichsam weniger Zinsen – es entsteht ein doppelt positiver Effekt“, betont der Finanzstadtrat.

Ebenfalls rund elf Millionen Euro betragen aktuell die Rücklagen der Stadtgemeinde. „Der Schuldenstand konnte entgegen der Einschätzung des Voranschlags 2022 von knapp 47 Millionen Euro auf 42 Millionen Euro gesenkt werden“, berichtet Ettlinger. Das Nettovermögen der Stadtgemeinde (Grundstücke, Immobilien etc.) beträgt knapp 200 Millionen Euro.

„In Summe bestätigt der Rechnungsabschluss den ambitionierten Weg der Stadt Amstetten und gibt uns Sicherheit bei den Investitionen für die kommenden Jahre“, fasst der Finanzstadtrat zusammen und bedankt sich bei Finanz-Abteilungsleiter Christian Luften-steiner und dem gesamten Team „für die Arbeit und das gute Miteinander.“

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.