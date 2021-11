1.400 Stiche beim Impfbus in Amstetten

In den vergangenen Tagen war der Impfbus wieder in der Region unterwegs. Insgesamt nutzten mehr als 1.400 Personen die Möglichkeit, sich eine Impfung gegen das Coronavirus zu holen. Station machte dieser in Ardagger (Freitag), Waidhofen und Winklarn (Dienstag) und Amstetten (gestern Mittwoch). In Ardagger Stift nahmen 138 Personen teil, in Waidhofen 348, in Winklarn 411 und in Amstetten 506. Es wurden Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen durchgeführt.