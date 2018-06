Quartier A steht für „Questions and Answers“: Das Quartier soll der Raum sein, in dem Zukunftsfragen in Antworten transformiert werden. Quartier A steht auch für die Güteklasse A und damit für einen hohen Innovations- und Qualitätsanspruch.

Amstetten hat gute Chancen sich zur „Second City“ zu entwickeln. In Wien werden Wohn- und Büroraum immer teurer. Daher weichen Firmen, aber auch Unselbständige in Bereiche aus, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln rasch zu erreichen und wo die Kosten für Grund und für Immobilien noch wesentlich geringer sind.

Das Quartier A in Amstetten liegt ideal an der Ost-West-Achse. „In 35 Minuten ist man im Lentos in Linz, in 70 Minuten an der TU in Wien oder am Flughafen Schwechat und auch Salzburg ist in eineinhalb Stunden erreichbar“, sagt ÖBB-Projektleiter Günther Sterlike.

Das Credo der Quartierentwicklung heißt „Partizipation“: Ziel ist, gemeinsam mit den Bürgern, künftigen Partnern, Bauträgern und künftigen Mietern die Angebote zu formen.

Der weitere Fahrplan:

Im Sommer soll der Masterplan vom Gemeinderat der Stadt Amstetten beschlossen werden und danach die Flächenwidmungsverfahren beginnen.

Im Dezember soll das Betreiberkonzept für die Remise (Future Hub) fertigt sein und Betreiber und Investor bekannt gegeben werden.

Im September 2019 soll das Flächenwidmungsverfahren abgeschlossen sein.

Im Jänner 2020 soll der Umbau der Remise beginnen, ebenso ist vorgesehen, dann schon erste Bauprojekte zu starten.

2021 ist die Fertigstellung der Remise und die offizielle Inbetriebnahme des Future Hubs geplant.