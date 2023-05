Vom Geheimnis der Zeitkapsel

Zeitkapseln sind Behälter zur Aufbewahrung von Dingen, die erst von nachfolgenden Generationen nach Ablauf eines längeren Zeitintervalls geöffnet werden sollen; sie haben den Zweck, zeittypische Dinge für nachfolgende Menschenalter zu bewahren und zu dokumentieren. So geschehen im Stift Seitenstetten, wo im Zuge der seit 2018 geplanten großen Turmrenovierung nun auch die im Jahr 1862 in der Turmkugel deponierte Zeitkapsel geöffnet wurde. Gefunden wurde darin ein Schriftstück aus der Vorgängerkapsel von 1707, das aber nicht mehr geöffnet werden kann und folglich als etwas nicht vom Menschen „begreifliches“ Geheimnis bleiben soll, weiters Geld von damals oder auch überaus beachtenswerte „Geschichtliche Bemerkungen“ von Pater Isidor Raab, in dem die damals vorherrschenden politischen Verhältnisse Europas mit all ihren bedrohlichen Szenarien eindrucksvoll nachgezeichnet werden – ob nun die Einigungsbewegung in Italien oder auch die mannigfach gegebenen Nationalitätenprobleme der Donaumonarchie. Der Archivar und Stiftshistoriker Pater Benedikt Resch ergänzt: „Der Krimkrieg lag noch nicht weit zurück, das Stift selbst hatte damals besonders schwierige Zeiten zu überstehen, und gerade da nahm man das Projekt ‚Stiftsturm‘ in Angriff, was Aufbruchsstimmung vermitteln sollte. Von Neuem wurde das Kreuz aufgerichtet, weithin sichtbar! Gleichsam auch ein spiritueller Moment, damals wie heute!“ Im Rahmen des Sonderprogramms bei den Stiftsführungen werden neben verschiedenen Turmentwürfen – die Stiftskirche war ja auch einmal zweitürmig geplant – in den Fensternischen der Stiftsbibliothek Stoffbahnen mit dem Turm-Innenleben gezeigt, die der Graphiker Roman Dachsberger anfertigen ließ. Er hat auch die Info-Tafeln zum im Stiftshof aufgestellten desolaten Turmkreuz in Anlehnung an „Baustellentafeln“ entworfen. Gemeinsam mit dem Ausstellungskoordinator Mathias Weis versucht man aber die Thematik inhaltlich auch in die Gegenwart zu holen, indem die Frage gestellt wird, was der Inhalt einer Zeitkapsel im Jahr 2023 sein könnte.

Die Zeitkapsel aus dem Jahr 1862 birgt so manches Geheimnis – auch weiterhin. Angefertigt wurde sie von der Kupferschmiede Meisl in Grein; diese Firma existiert noch heute. Foto: Dachsberger, Dachsberger

Renovierung liegt im Zeitplan

Baumeister Hackl hat die Bauarbeiten zu koordinieren, die ineinandergreifen müssen, sind doch mehrere Firmen gleichzeitig am Werken in der „Bauhütte“ hoch oben am Turm, die regelrecht als Werkstätte eingerichtet ist. In zwölf Tagen hat man schon vor Ostern das Gerüst mitsamt dem Lift aufgestellt, was allein 100.000 Euro kostete. „Nach den statischen Untersuchungen werden nun in das Mauerwerk weitere „Schließen“ eingebaut, nachdem sich der Turm ja leicht neigt, derzeit wird schon Kupferblech verarbeitet, insgesamt werden mehr als 600 m2 davon benötigt werden“, weiß der Stiftspfarrer zu berichten und ergänzt: „Das neue Turmkreuz ist von der Firma Zambelli schon gefertigt, nun wird gerade die darunter liegende Kugel restauriert. Pfarrer Pater Laurentius Resch hat seitens der Pfarre zur Gesamtkosten-Summe von 800.000 Euro 277.000 Euro beizusteuern, was durch diverse Aktionen wie Turmblickcafé, Laufen für den Turm, ein Turmsingen sowie durch Spenden aufgetrieben werden soll.

Derzeit wird am Turmhelm schon mit Kupferblech gearbeitet; 600 m2 davon werden insgesamt vonnöten sein. Foto: NÖN, Penz

Erntedank mit Turmkreuzweihefest

Am 24. September wird zum Erntedank auch das Turmkreuzweihefest stattfinden, mit Gottesdienst im Stiftshof, Kreuzsteckung und Frühschoppen. „Wir wollen ein Fest im Schatten des Turms feiern, der ja genau im Schnittpunkt der gesamten Klosteranlage liegt!“, vermittelt Bauherr Pater Laurentius schon Vorfreude. Die stellvertretende Pfarrgemeinderatsobfrau Lucia Deinhofer verweist auf den Blick auf den Turm, der Orientierung in der Gemeinschaft der Gläubigen geben soll: „Der Längsbalken des Kreuzes zeigt die Verbindung zwischen Himmel und Erde, der Querbalken symbolisiert die Beziehungsebene unter uns Menschen!“ Sie darf sich zurecht erfreut zeigen über die vielen Aktivitäten der Seitenstettner, demnächst wird auch ein aus dem alten Kupferblech in Eichenholz eingelegtes Kreuz als Andenken oder Geschenk erhältlich sein.

Spendenmöglichkeit ist über das Turmkonto, lautend auf „Stift Seitenstetten Kirchturmrestaurierung Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten“ – Verwendungszweck „Spende Kirchturm“ gegeben. IBAN: AT26 2032 0321 0051 8469.

Info: www.stift-seitenstetten.at Foto: Leerzeichen, Dachsberger

