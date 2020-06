Die net for future GmbH bildet künftig mit mehr als 300 Mitgliedern eines der größten, branchenübergreifenden und unabhängigen Firmennetzwerke Österreichs. Die Bündelung von Ressourcen, die Kompetenzstärkung sowie ein marktorientiertes Angebot durch Forcierung beider Marken waren Gründe für die Fusion.

Eigentümer der net for future GmbH sind neben den beiden Vereinen auch die Gründungsgemeinden Amstetten und Waidhofen an der Ybbs. „ Als Netzwerk für Unternehmen gelten für uns selbstverständlich die Grundlagen des Unternehmertums: Stärken forcieren, Kräfte konzentrieren und Ressourcen optimieren. Ich bin überzeugt, mit der Fusion beider Organisationen gelingt uns in dieser Hinsicht ein großer Schritt“, sagt Eigentümervertreter und Obmann der Zukunftsakademie Mostviertel, Andreas J. Ludwig.

Die Förderung von Projekten und Kooperationen in einem digitalen Ökosystem soll künftig das strategische Rückgrat der net for future GmbH bilden. Der Marktauftritt und die Sichtbarkeit der einzelnen Marken bleibt dabei unverändert bestehen, das gesamte Angebot findet sich in zwei Leistungsbereichen wieder:

• Der Bereich Aus- und Weiterbildung bietet ein umfassendes, wirtschaftsnahes Angebot, um die Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiter von morgen zu entwickeln und junge Menschen für Technik und Wirtschaft zu begeistern.

• Der Bereich Forschung und Projekte verbindet Forschung, Technologie und Wirtschaft und ist so Katalysator für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

.Zu Geschäftsführern de net for future GmbH wurden Rosemarie Pichler und Wolfgang Komatz bestellt. Beide waren bereits bisher für die Leitung der Zukunftsakademie Mostviertel verantwortlich.

Weitere Infos: www.netforfuture.at