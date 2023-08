Rädermarkt und Reparatur-Café

Etwas Kaputtes selbst erfolgreich zu reparieren, macht stolz und glücklich. Reparatur-Cafés unterstützen dabei tatkräftig und agieren kostenlos bei nicht-kommerziellen Veranstaltungen, wobei es um das „Miteinander-Reparieren“ in angenehmer Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen geht. Freiwillige Reparaturexperten helfen den Besuchern, ihre mitgebrachten defekten elektrischen und mechanischen Haushaltsgeräte und Gegenstände zu reparieren, wobei in Seitenstetten die Reparaturen vor Ort unter Anleitung und mit Hilfe von anwesenden Helfern aus St. Valentin und Amstetten durchgeführt werden. Ob Unterhaltungselektronik oder auch Textilien, Fahrräder, Spielzeug und anderes, unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ stehen gemeinschaftliches Tun und das Teilen von Wissen im Zentrum.

Engagierte Helfer stellen ihr Können freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung, weil sie Interesse an Technik, Selbermachen und Werken haben. Durch Reparatur-Cafés werden Abfälle vermieden und Ressourcen gespart, sie stärken aber auch soziale Kontakte und schaffen oftmals einen Dialog zwischen den Generationen und unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, wo alle Beteiligten ihre Fähigkeiten einbringen, weitergeben und Neues lernen können. In Seitenstetten wird erstmals ein derartiges Reparaturcafé von den „Grünen“ am 9. September, 8 bis 12 Uhr, in der Sporthalle der Stockschützen im Rahmen des Rädermarktes angeboten.

„Erst wenn du etwas repariert hast, gehört es dir wirklich“, zitiert Gottfried Pfaffenbichler ein neapolitanisches Sprichwort. Pro Reparaturversuch eines Gegenstandes sind 30 Minuten eingeplant, für einen zweiten stellt man sich wieder hinten an. Die mitgebrachten Gegenstände müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden können, die ehrenamtlichen Mitarbeiter behalten sich aber auch das Recht vor, bestimmte Gegenstände nicht zu reparieren.

Kontakt: Gottfried Pfaffenbichler: 0664 2120 863 oder Erich Pfaffenbichler: 0676 83 844 7205.