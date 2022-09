Helfer löschte brennenden Oldtimer in Amstetten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Oldtimer-Liebhaber Karl Dunkl hat bei seinem schönen Lancia Flaminia Cabrio aus dem Jahr 1964 das Pickerl erneuern lassen und freute sich schon sehr auf die erste Ausfahrt. Doch dann geriet diese fast zum Desaster. Ausgerechnet vor der Herz-Jesu-Kirche kam es zu einem Vergaserbrand. Rauch und erste Flammen drangen aus dem Motorraum. Dunkl griff vergeblich zu seinem Feuerlöscher, denn der funktionierte nicht. Hilflos stand er neben dem wertvollen alten Wagen, der in Flammen aufzugehen drohte. „Aber dann bekam ich neben der Kirche fast göttliche Hilfe“ erzählt der stadtbekannte Kaufmann.

Denn just in diesen dramatischen Augenblicken kam Feuerwehrkommandant Franz Hofmarcher aus Steinakirchen am Ort des Geschehens vorbei, stoppte seinen Wagen am Gehsteig, ergriff seinen Feuerlöscher und erstickte in einer Blitzaktion die Flammen im Motorraum des Lancia Flaminia. „Er hat danach gemeint, dass das eine Selbstverständlichkeit war, aber das ist es nicht. Ich möchte mich bei ihm herzlich bedanken und auch gleich bei allen anderen Idealisten der Freiwilligen Feuerwehren für ihren Einsatz“, sagt Dunkl.

Sein Oldtimer hat zwar Schaden genommen, kann aber repariert werden. Hätte das Feuer noch länger gewütet, wäre das wohl nicht möglich gewesen, denn Ersatzteile für das Lancia Flaminia Cabrio, von dem insgesamt nur 180 Stück produziert wurden, sind natürlich auch in der Oldtimer-Szene kaum zu bekommen.

„Express Radex ist mein Traum-Motorrad“

Der Wagen ist übrigens nicht der einzige Oldtimer in der Garage Karl Dunkls. Gelegentlich kann man den 85-Jährigen auch noch auf einem seiner acht alten Motorräder durch die Stadt flitzen sehen. Besonders ans Herz gewachsen ist ihm dabei eine Express Radex Zweizylinder-Maschine aus dem Jahr 1955. Und das aus gutem Grund. Er hatte schon lange ein Auge auf dieses, sein „Traum-Motorrad“, geworfen, jedoch war es nicht erschwinglich. „Aber dann bot mir im April 1957 der Aigner Bertl, ein Freund meines Vaters, den Ladenhüter verbilligt an und mit Ratenzahlung. Da habe ich die Maschine nach Hause geholt.“

In dieser Zeit lernte Dunkl auch seine spätere Gattin Anneliese kennen, die, wie Karl erzählt, anfangs ein wenig misstrauisch, dann aber mit Begeisterung auf dem Soziussitz der Express mitfuhr.

Ein Schockerlebnis setzte der Motorradbegeisterung der beiden aber im Spätsommer 1958 ein Ende. „Auf einer Urlaubsfahrt in Südtirol erwischte uns am Tre Croci-Pass in fast 2.000 Metern Höhe eines der schlimmsten Unwetter der 50er-Jahre. Ein fürchterlicher Sturm tobte, Hagel schlug uns Gesicht und Hände blutig und wir glaubten schon, unsere letzte Stunde habe geschlagen. Da wir das nicht mehr erleben wollten, verkauften wir die Express und erstanden einen postkastlgelben Puch 500“, erzählt Dunkl.

Anneliese Dunkl im Jahr 1957 auf dem Sozius der Express Radex Zweizylinder, die nach längerer Odyssee wieder in der Garage von Karl Dunkl steht. Foto: Foto privat

Sein erstes Motorrad vergaß er aber nie und fast genau 50 Jahre später kam wieder zusammen, was eigentlich zusammengehört. Rudolf Reitbauer, ein Oldtimer-Liebhaber aus Kematen, besaß damals die Express Radex, identifizierte Karl Dunkl im Typenschein als Erstbesitzer, und bot sie ihm zum Kauf an, weil er seine Sammlung aufgab. „Auch meine Frau, die leider im Vorjahr verstorben ist, war sofort dafür, dass wir sie zurückkaufen. Es war das schönste Geschenk zu meinem damaligen 70. Geburtstag“, erzählt Dunkl.

Seitdem steht die Express wieder in seiner Garage und er macht mit der alten Maschine gern und oft Ausfahrten. „Das Vergnügen ist genauso groß wie vor nun schon mehr als 60 Jahren“, sagt der Amstettner.

