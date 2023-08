Turmfalke war in Öhling auf einem Strommasten eingeklemmt

Der Falke in seiner misslichen Lage am Strommasten. Techniker der Netz NÖ retteten den Unglücksvogel. Foto: Netz NÖ

Das verletzte Tier konnte sich nicht selbst befreien und wurde deshalb von den Monteuren aus seiner misslichen Lage gerettet. „Anfangs hatten wir Bedenken er könnte kratzen, sich wehren oder gar seinen Schnabel einsetzen. Das ist aber nicht passiert, da der Falke offenbar sehr erschöpft und verletzt war“, berichtet der diensthabende Netz NÖ Techniker Christian Klement über den Unglücksvogel.

Schwieriger als die Rettungsaktion selbst stellte sich die Suche nach einem geeigneten Pflegeplatz für den gefiederten Patienten heraus. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits spät in der Nacht und die Tierarztpraxen in der näheren Umgebung hatten alle geschlossen. Schließlich erklärte sich der Greifvogelhof in Pfarrkirchen bei Bad Hall in Oberösterreich dazu bereit, den dehydrierten und abgemagerten Vogel bei sich aufzunehmen. „Ohne die Hilfe der Netz NÖ-Techniker hätte das Tier keine weitere Nacht überlebt“, befand Falkner Rene Hofer-Hörndler.

Nun gibt es ein Happy End für den Turmfalken: Sein ausgerenktes Becken wurde erfolgreich eingerenkt und fixiert. „Der Vogel erholt sich und kann aller Voraussicht nach später auch wieder ausgewildert werden“, berichtet Klement.