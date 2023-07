Rezepte gesucht Kleinregion Donau Ybbsfeld bringt Kochbuch heraus

Freuen sich auf das neue Kochbuch (hinten, von links): Edith Weichinger, Martina Gaind, Bürgermeister Franz Kriener, Wirt Werner Grünberger, Gerlinde Jochinger, Sozialsprecherin Karin Ebner, Bürgermeister Michael Hülmbauer; (vorne von lnks): Anita Hagler, Anita Pitzl, Maria Seisenbacher und Kleinregionssprecher Bürgeremeister Johannes Pressl. Foto: Kleinregion Donau-Ybbsfeld

D as Team der Gesunden Kleinregion Donau-Ybbsfeld (Ardagger, Neustadtl an der Donau, Viehdorf, St. Georgen am Ybbsfelde, Blindenmarkt und Ferschnitz) hat sich zum Ziel gesetzt, im Spätherbst ein Kleinregionskochbuch herauszubringen. Wenn alles glatt geht und wir genug Rezepte bekommen, dann soll das Kochbuch ein nettes Geschenk und eine kulinarische Präsentation unserer Region werden.

Vor allem die traditionelle regionale Küche, aber auch neue Kochideen und das Verarbeiten lokaler heimischer Lebensmittel sollen im Vordergrund stehen … egal ob süß oder sauer, Suppe, Hauptspeise, Nachspeise oder Mehlspeise! Natürlich können auch ausgefallene oder exotische Rezepte das Buch bereichern. „Wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie dazu etwas beitragen wollen und bitten um eure Mithilfe. In Kooperation mit unseren Regionalvermarktern und der Gastronomie soll dieses Kochbuch unsere selbst gekochten und regionalen Schätze abbilden und zu einem gemeinsamen gelungenen Werk für unsere Bürger werden“, sagt Kleinregionssprecher und Ardaggers Bürgermeister Hannes Pressl. Das besondere Kochbuch der Kleinregion wird nicht nur in Printform erhältlich sein, sondern alle Rezepte können jederzeit auch online abgerufen werden unter: kochbuch.donau-ybbsfeld.at Beschriftung Foto: