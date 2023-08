A1: Autofahrer wechselte Reifen auf der dritten Spur

Die Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde wurde am Sonntagvormittag wegen eines angeblichen Unfalls mit einem Pkw auf der A1 im Gemeindegebiet von St. Georgen am Ybbsfelde alarmiert. Zur angegebenen Einsatzstelle auf der Richtungsfahrbahn Wien geschickt, bemerkten die Feuerwehrleute, dass sich das Unfallauto auf der anderen Fahrbahn Richtung Salzburg befand. Dort hatte ein Autolenker sein Fahrzeug auf der zweiten Überholspur, also am dritten Fahrstreifen, abgestellt, um den kaputten Reifen zu wechseln.

Martin Nahringbauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Ybbsfelde, spricht von großem Glück, dass bei dieser Aktion niemand zu Schaden kam und appelliert an die Autofahrer: „Bitte bei einer Reifenpanne nicht auf der Überholspur stehen bleiben und Reifen wechseln. Nutzen Sie unbedingt die Pannenbucht oder den Pannenstreifen." Wenn das nicht mehr möglich ist, sollte man das Auto absichern und den Pannendienst rufen.