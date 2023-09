Zwei Unternehmen aus dem Bezirk Amstetten auf Erfolgskurs

Letztes Jahr gab es in Niederösterreich über 6.000 Neugründungen, heuer sind es im September im Vergleich zum Vorjahr bereits acht Prozent mehr. Knapp 100 Gründer aus Niederösterreich reichten daraus beim riz- up-Genius-Ideen- und Gründerpreis 2023 ihre Geschäftsideen ein. Die ausgewählte Jury bewertete nach den Kriterien Innovation, Kundennutzen und Realisierbarkeit und kategorisierte die Einreichungen in „genial digital“, „genial regional“, „genial ökologisch“ und „genial innovativ“. 25 Geschäftsideen wurden im Vorfeld von der Jury nominiert und 14 Projekte bei der Verleihung zum riz-up-GENIUS-Ideen- und Gründerpreis 2023 seitens der langjährigen Sponsoren ausgezeichnet. In der Kategorie „genial ökologisch“ erreichte 2nd Cycle mit Firmengründung in Amstetten den zweiten Platz und in der Kategorie „genial digital“ gab es für VSOP, Very Special Organized People School aus Aschbach, den dritten Platz.

Zweiter Platz für 2nd Cycle mit EVN als Sponsor

„Der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger ist der Schlüssel im Kampf gegen die Klimakrise. Aktuell wandeln weltweit bereits mehr als 4 Milliarden Photovoltaik-Module täglich Sonnenlicht in elektrischen Strom um. Würde man all diese Photovoltaik-Module aneinanderreihen, würde die Kette bereits 150-mal den Äquator umspannen und täglich kommen hier noch 3 Millionen Stück dazu. Aufgrund dieser enormen Mengen wird es in den nächsten Jahren zu einem exponentiellen Anstieg des Rückstroms von gebrauchten Photovoltaik-Modulen kommen“, erwähnt Firmengründer Simon Prüller.

An der Lösung dieses Problems arbeitet das Start-up „2nd Cycle“ aus Niederösterreich. Die Idee dahinter ist, eine vollautomatische Upcycling-Anlage zu entwickeln, die es ermöglicht, gebrauchte PV-Module kosteneffizient zu prüfen, zu reinigen und im Bedarfsfall zu reparieren, um diese inklusive Prüfbericht wieder in einen Umlauf zu bringen. Die beiden zukünftigen Firmengründer Simon Prüller und Gerald Eichler, Inhaber der Firma GetroniX, haben bereits gemeinsam unterschiedliche Projekte im Bereich Sondermaschinenbau und Automatisierungstechnik umgesetzt. „Zudem hatten wir schon immer ein ausgeprägtes Interesse an erneuerbaren Energien, insbesondere der Photovoltaik. Wir freuen uns jetzt auf eine spannende Herausforderung, um gemeinsam mit unserem innovativen und lösungsorientierten Team eine skalierbare Lösung zu schaffen, um gebrauchte PV-Module in einen aus ökologischer und auch kreislaufwirtschaftlicher Sicht sinnvollen, zweiten Lebenszyklus zu bringen“, betont Prüller.

„Die Photovoltaik-Industrie boomt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Die rasante Entwicklung in der PV-Branche führt dazu, dass die wirtschaftliche Lebensdauer von PV-Modulen immer stärker von der technischen Lebensdauer abweicht und zu einem verstärkten „Repowering“ von PV-Anlagen führt. Beim „Repowering" werden funktionsfähige Module gegen leistungsstärkere ausgetauscht. Allein in Deutschland wird für 2030 ein Rücklauf von ca. 40 Millionen PV-Modulen prognostiziert“, ergänzt Prüller.

Photovoltaik-Module sind im Betrieb sehr vielen äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen, UV-Strahlung, Regen, mechanischen Lasten von Wind, Schnee und Hagel ausgesetzt. Die Bandbreite an Schäden beziehungsweise Defekten ist sehr groß und reicht von Glasbruch, Rahmenbruch, über Delamination bis hin zu Zellenbruch. Die Herausforderung besteht darin, die Defekte entsprechend zu detektieren und zu bewerten.

Geplant ist eine stationäre Version der Upcycling-Anlage für Recycling und Entsorgungsunternehmen sowie eine mobile Version, mit welcher in Zukunft eine Überprüfung mit direkter Wiederverwendung vor Ort von PV-Großanlagen möglich sein soll.

Das Team von 2nd Cycle besteht aus Experten in den Bereichen Management, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, IT, technische Physik und Datenauswertung. Durch die Kompetenzen des Teams und die Zusammenarbeit mit renommierten Forschungseinrichtungen besitzt 2nd Cycle die Fähigkeiten, einen Großteil der Anlage selbst zu entwickeln. „Für uns sind Auszeichnungen wie der „riz up Genius Preis" großartige Möglichkeiten, Reichweite für unsere Idee zu bekommen und dadurch neue Kontakte zu möglichen Investoren, Kooperationspartnern sowie zukünftigen Kunden zu knüpfen“, freuen sich die Firmengründer über den zweiten Platz.

Dritter Platz für VSOP mit Wiener Städtischer als Sponsor

„Kurz bevor ich die Schule gegründet hatte, erlebte ich Demenz bei meiner Großmutter. Außerdem hatte ich die Ausbildung zum Birkenbihl-Master für gehirn-gerechtes Lernen und Lehren gemacht und die Einsicht erlangt, dass man einen gewissen Teil der geistigen Gesundheit selbst beeinflussen kann. Ich wollte eine Möglichkeit finden, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren und es ihnen zu ermöglichen, dieses tägliche Lernen in den Alltag zu integrieren. Wenn es durch VSOP gelingt, nur ein paar Prozent an Demenz- und Alzheimererkrankten zu reduzieren, wäre das ein großer Erfolg. Die Schule leistet somit einen sehr wertvollen Beitrag für die Gesellschaft, ein Sich-Bewusstmachen der Situation und auch der eigenen Möglichkeiten. Eine Initiative gegen Alzheimer und Demenz“, beschreibt Barbara Stangl, Gründerin von VSOP, das Projekt.

Die Schule richtet sich in erster Linie an alle deutschsprachigen Menschen ab 60+, die Freude am Lernen haben und aktiv etwas gegen eine mögliche Altersdemenz unternehmen und im Alter nicht vereinsamen wollen. Voraussetzungen für die Kursteilnahme sind Interesse, Neugierde an Wissen und die Überzeugung, selbst etwas tun zu können und Zeit für den Kurs am Vormittag. Ebenfalls muss ein PC, Laptop oder Tablett vorhanden sein und ein WLAN-Anschluss. Computerkenntnisse sind nur insoweit notwendig, dass die Schüler und Schülerinnen im Internet die Homepage aufrufen und sich einloggen können. Im Unterricht selbst sind keine Computerkenntnisse erforderlich. „Aber auch für Menschen, die körperlich bedingt das Haus nur schwer verlassen können, oder auch für pflegende Angehörige als Fenster zur Außenwelt ist die Schule geeignet. Das Alter darf natürlich auch unterschritten werden, die jüngste Italienisch-Schülerin ist vierzig Jahre alt“, sagt Stangl.

Es gibt einen Stundenplan, nach dem sich die Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen aussuchen können, welche Stunden sie besuchen wollen. Alles basiert auf Freiwilligkeit. Es gibt kein Muss und keine Prüfungen, sondern eine kunterbunte Themenvielfalt, die alle anspricht und wieder zum ‚selber Denken‘ bringt. Alle kommunizieren auf einer intelligenten, unkomplizierten und sehr wertschätzenden Augenhöhe – es zählt das, was der Mensch ‚heute‘ denkt und nicht, welche Schulbildung oder Berufsherkunft er bieten kann.„Es ist erwiesen, dass tägliches Lernen von Neuem und die soziale Vernetzung mit anderen erheblichen Anteil daran trägt, den von uns selbst beeinflussbaren Teil einer Alzheimer- bzw. Demenzerkrankung zu vermeiden oder zu mindern“, betont Barbara Stangl von VSOP.

Die VSOP Online School wurde im Sommer 2020 gegründet und hat bereits drei komplette Schuljahre absolviert. Im September sind Einschreibungs- und Schnupperwochen. Der reguläre Unterricht beginnt am 25. September. VSOP bietet zwei Lehrgänge an: VSOP Basic und VSOP Superior, jeweils Montag, Mittwoch und Freitag. Die Unterrichtsfächer sind Denken mit Hauptfach Lern-, Merk- und Denkstrategien, Italienisch, Mathematik, Deutsch und Deutsch-Literatur inklusive Leseprojekte der VSOP-Schreibwerkstätte, Geschichte, Geographie, Naturwissenschaften, Kunst und Musik, Kreativität, Forschung, Lebensalltag Gesundheit und Lebensalltag Digital, Philosophie und Biographie. „Den dritten Platz des riz-up-Genius- Preises in der Kategorie „Digital genial“ empfinde ich als Wertschätzung und Honorierung meiner Arbeit. Ich hoffe auch sehr, dass ich dadurch endlich ein paar Türen öffnen kann, um zu mehr Bekanntheitsgrad zu gelangen. Vielleicht auch dafür, um Sponsoren und Unterstützer zu finden“, sagt die Unternehmensgründerin und Mitherausgeberin des Ratgebers „Ich denk an mich“ mit den elf beliebtesten Übungen aus den ersten drei Unterrichtsjahren.