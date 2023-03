Wissenschaftspreis für gebürtige Öhlingerin Anita Traninger

Die in Öhling aufgewachsene Anita Traninger ist seit 2015 Professorin am Institut für Romanische Philologie der Freien Universität Berlin. Ihre Eltern leben in Neufurth, ihre Schwester und ihre Familie in Winklarn. Nach dem Abschluss im Gymnasium Amstetten studierte sie zuerst Japanologie, später deutsche und romanische Literaturwissenschaften in Wien.

Noch vor Abschluss ihrer Dissertation übernahm sie 1998 die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit in der Österreichischen Kammer der Wirtschaftstreuhänder und wechselte 2000 an das Institut für die Wissenschaften vom Menschen und übernahm ein Jahr darauf die Geschäftsführung. 2009 folgt der Aufbau des Sonderforschungsbereichs „Episteme in Bewegung: Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit“.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

„In vielen Kulturen hat man Wert darauf gelegt, Wissen unverändert weiterzugeben. Das Entdecken von Neuem wurde nicht geschätzt und hatte dementsprechend keine Priorität. Im Sonderforschungsbereich zeigen wir, dass Wissen auch und gerade dort, wo viel Kraft in seine Konservierung gesteckt wird, sich dennoch langfristig oft unbemerkt wandelt. Wir untersuchen das mit Blick auf die Antike, das europäische Mittelalter und die Frühe Neuzeit ebenso wie außereuropäische Kulturen“, erklärt Traninger.

An der Freien Universität in Berlin ist es üblich, in den Geisteswissenschaften interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Der Aufbau erfolgte durch Forscherinnen und Forscher, beispielsweise aus den Koreastudien, der Ägyptologie und den modernen Literaturwissenschaften. „Das war sogar für unsere Verhältnisse eine sehr gemischte Gruppe. Aber wir haben mit genau dieser Mischung Erfolg gehabt und arbeiten bis heute zusammen“, erwähnt Traninger.

Verleihung des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises

Heuer wurde Anita Traninger von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ihre herausragenden wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet. Die Verleihung des Leibniz-Preises erfolgt am 15. März in Berlin und ist mit 2,5 Millionen Euro über einen Zeitraum von sieben Jahren dotiert. Er gilt als der renommierteste deutsche Wissenschaftspreis.

„Der Preis bedeutet für mich, dass ich mich sieben Jahre lang ganz auf meine eigenen Forschungsthemen konzentrieren kann und dabei ganz frei darin bin, wie ich die Gelder einsetze. Ich werde ein Projekt zur Redefreiheit in der Frühen Neuzeit beginnen und ein Zentrum für Rhetorik zwischen alten und neuen Medien aufbauen“, beschreibt Traninger ihre Ziele für die Zukunft.

