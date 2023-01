Amstettner Notärzte 2022 öfter im Einsatz

Werbung

Das Jahr 2022 war für das Team der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Amstetten wieder ein forderndes, denn beinahe in allen Geschäftsbereichen konnte ein Anstieg verzeichnet werden – besonders spürbar bei den Krankentransporten sowie bei den Notarzteinsätzen. „In Pandemiezeiten hat sich die Anzahl der Krankentransporte verringert, weil die Behandlungen in den Kliniken wegen der COVID-Bestimmungen etwas eingeschränkt waren. Doch nun steigt die Zahl der Transporte wieder rasant an“, berichten Bezirksstellenleiterin-Stellvertreter Klaus Hubegger und Bezirksstellengeschäftsführer Herbert Haselsteiner.

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass 31.149 Patientinnen und Patienten transportiert wurden – um 2.232 mehr als 2021.

Der Notarzt musste gleich 1.827 Mal ausrücken und damit um 254 Mal öfter als im Jahr davor. Dadurch gab es auch bei den gefahrenen Kilometern einen Anstieg von 800.801 auf 830.000 Kilometer.

Auch beim Seniorentreff gab es 2022 um 17 Veranstaltungen und um 153 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr als 2021 (11 Veranstaltungen mit 115 Teilnehmenden). Bei der Rufhilfe wurden 178 Klienten (2021:167) betreut und in der Krisenintervention 52 Betreuungen (2021:48) vorgenommen. Außerdem wurden 1.952 Portionen im Rahmen der Aktion „Zuhause Essen“ ausgeliefert, 164 Dienste (2021:137) bei der Ö3 Kummernummer getätigt und 52 Ausgaben (2021:51) im Rahmen der Team-Österreich-Tafel durchgeführt.

Das Team von 16 Hauptberuflichen sowie 240 aktiven Ehrenamtlichen, 21 Zivildienern sowie neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des freiwilligen Sozialjahres hatte also alle Hände voll zu tun. „Wir sind sehr stolz auf jede und jeden, denn ohne ihr Engagement und ihren Einsatz hätten wir das nicht geschafft“, betont Haselsteiner.

Freiwillige werden dringend gesucht

Da auch in Zukunft mit einem weiteren Anstieg in den Geschäftsbereichen zu rechnen ist, sucht das Rote Kreuz Amstetten Personen, die sich für eine freiwillige Mitarbeit interessieren. „Dazu führen wir am 20. Jänner einen Infotag in der Bezirksstelle durch. Es sind alle willkommen, die mit Engagement und Überzeugung in unserem Team, unter anderem bestehend aus Hausfrauen, Studierenden, Facharbeitern, Bankern und Senioren, mitmachen möchten. Immerhin sind wir mit unseren zwölf Partnergemeinden für 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Bezirk zuständig. Damit wir auch in Zukunft unseren Aufgaben in gewohnter Qualität nachkommen können, brauchen wir „Nachwuchs“, sagt Haselsteiner.

