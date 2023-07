Neuer Round-Table-Präsident in Amstetten

Die heurige Jahreshauptversammlung von Round Table 48 Amstetten ging am 14. Juni im Hotel Schachner in Maria Taferl über die Bühne. Patrick Zehethofer übergab in einem amikalen und feierlichen Rahmen die Präsidentschaft für das Clubjahr 2023/2024 an seinen Nachfolger Peter Pfaffeneder. Auch zahlreiche Ehrengäste ließen sich die Übergabe-Feier nicht entgehen, unter anderem der designierte Club-41- Amstetten-Präsident Markus Hagler.

Ab sofort übernimmt der in der Region bestens vernetzte Peter Pfaffeneder – Geschäftsführer von Elte Elektrotechnik und Stadtrat der Gemeinde Amstetten – die ehrenvolle Präsidenten-Aufgabe für das neue Round-Table-Clubjahr. Gemeinsam mit seinem Vorstandsteam blickt er freudig auf bevorstehende gute Taten in der Region Amstetten zur Hilfe von in Not befindlichen Familien und Einzelpersonen.

„Ich freue mich schon sehr auf mein Präsidenten-Jahr. Wir haben ein hervorragendes und dynamisches Round-Table-Team: eine sehr gute Mischung aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, die alle an einem Strang ziehen und die das Round-Table-Credo tagtäglich leben. Ein Highlight in meinem Jahr wird das Entenrennen am 27. August 2023 am Gelände WKO Amstetten werden. Da freuen wir uns jetzt schon auf ein tolles Event mit reger Teilnahme. Infos rund um das Entenrennen werden in Kürze veröffentlicht“, erklärt Präsident Peter Pfaffeneder.