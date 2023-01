Wirtschaftskammer Amstetten: „Eine gute Ausgangsbasis“

„Wir haben eine starke Wirtschaft in der Region, was auch die große Nachfrage nach Arbeitskräften und die hohe Kaufkraft zeigen. Die Ausgangsbasis für 2023 ist eine gute“, schaut Wirtschaftskammerobmann Gottfried Pilz optimistisch in die Zukunft. Die Stimmung in der Wirtschaft sei besser als öffentlich oft dargestellt, wobei Pilz einräumt, dass Nachwirkungen der Pandemie, Ukraine-Krieg und Teuerung natürlich eine große Herausforderung darstellten und die Betroffenheit der Betriebe unterschiedlich sei. „Aber wir haben im Bezirk vor allem einen guten Branchenmix, der uns in der Vergangenheit vor viel Übel bewahrt hat“, betont der Wirtschaftskammerobmann.

5.557 Betriebe in Gewerbe und Handwerk, 3.239 im Handel, 933 im Tourismus, 1.302 in Information und Consulting, 417 in Transport und Verkehr, 133 in der Industrie sowie 18 Banken und Versicherungen sorgten im Jahr 2022 in der Region für ein Wirtschaftswachstum von mehr als 4 Prozent. Insgesamt zählt die Kammer im Bezirk 9.602 Mitglieder – davon rund 64 Prozent Einzelpersonenunternehmen (EPUS).

Sogar in den Corona-Jahren 20 und 21 gab es über 500 Betriebsgründungen. Die Zahl der Insolvenzen war in diesen Jahren aufgrund der staatlichen Unterstützungen niedrig und ist mit deren Auslaufen 2022 auf 60 angestiegen. „Über die Jahre gesehen ist der Wert mit 30 bis 40 Insolvenzen aber sehr konstant“, sagt Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner.

Dass das Medianeinkommen im Bezirk bei 2.600 Euro (brutto) liegt und die Kaufkraft somit hoch ist, führen die Wirtschaftskammervertreter auf die vielen Arbeitsplätze in der Metallindustrie mit hohen Kollektivverträgen zurück. Erfreulich: 70 Prozent der Kaufkraft bleiben in der Region.

Die Wirtschaftskammer ist als Servicestelle sehr gefragt. Rund 3.500 Telefonate, 700 Beratungen und 2.800 sonstige Kontakte von EPUS bis zu den großen Industrieunternehmen haben die sechs Beschäftigten im Vorjahr bewältigt. Die Themen reichten dabei von Gründerberatung über Betriebsübergabe bis hin zu E-Commerce.

2023 will die Wirtschaftskammer Schwerpunkte im Employer-Branding (Darstellung von Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber) und in Berufsorientierung setzen. Eine Regionalitätskampagne #ichkauflokal soll das Bewusstsein für die Nahversorgung stärken.

Die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise werden natürlich auch weiterhin ein zentraler Punkt in der Beratungstätigkeit sein.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.