Rundwanderweg für Herz Mostviertel: „Landschaft vor den Vorhang holen“

„Wir wollen unsere wunderschöne Landschaft vor den Vorhang holen und die zahlreichen vorhandenen Wegestrecken zu einem schönen Rundweg zusammenfügen“, führt Kleinregionsobmann Johannes Heuras aus.

Finanziell gefördert wird dieses Konzept über die Leader-Region Moststraße. Im Rahmen der Sitzung stellte Alexander Kaiser den aktuellen Planungsstand des Rundwanderwegs vor, welchen er in enger Abstimmung mit Wegeexperten aus den einzelnen Gemeinden in den letzten Monaten entwickelte.

Der über 100 Kilometer lange Wanderweg wird auf bereits bestehenden Wegen alle sieben Gemeinden durchqueren und in mehreren Tagesetappen zu bewältigen sein. In enger Abstimmung mit Mostviertel Tourismus und Leader-Region Moststraße geht es in den kommenden Monaten um die Entwicklung des gesamten touristischen Produkts mit Wegebeschilderung, Infotafeln, Rastplätzen, Fotopunkten und vielem mehr. Bis spätestens Jahresende wird das Gesamtkonzept inklusive Umsetzungsplan vorliegen.

Des Weiteren tauschten sich die Kleinregionsvertreter zu den gegebenen Herausforderungen im Zuge der NÖ Kinderbetreuungsoffensive aus und stimmten sich zu aktuellen Themen, wie Ferienbetreuung in Kindergärten und Volksschulen ab. Für das zweite Halbjahr 2023 plant die NÖ Kleinregion eine Exkursion mit den Gemeindeverwaltungen rund um das Thema „Digitalisierung am Gemeindeamt“ sowie eine Vernetzung von Jugend-Fachgemeinderäten und -gemeinderätinnen.