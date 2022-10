Runter vom Gas! Neue Radarbox in Greinsfurth

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

GR Michael Hülmbauer, GR Claudia Marksteiner, GR Christian Schrammel, OV Manuel Scherscher, GR Gerhard Irxenmayer machen sich ein Bild von den Arbeiten vor Ort.

Foto: Stadtgemeinde Amstetten

R unter vom Gas, heißt es bald in Waidhofner Straße in Greinsfurth. Die Stadtgemeinde errichtet dort gerade eine Radarbox nach neuestem Stand der Technik, die in beide Richtungen blitzt.