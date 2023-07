Russe in Haft Vater schlug in Amstetten Tochter mit Werkzeug

Der Russe, gegen den noch ein Verfahren offen ist, musste in Untersuchungshaft. Foto: Shutterstock, sakhorn

D ramatische Szenen spielten sich am vergangenen Freitag am Krautberg in Amstetten ab. Ein 45-jähriger Russe, wohnhaft in St. Pölten, lauerte seiner Tochter und deren Freund auf. Er hat Aversionen gegen den jungen Mann und wollte ihn schlagen.

Weil dieser die Flucht ergriff drosch der Vater mit einem Werkzeug auf seinen Pkw ein. Dann richtete sich seine Wut gegen die Tochter. Auch auf sie schlug er mehrmals mit dem Werkzeug (Ratsche) ein. Die junge Frau erlitt dabei Verletzungen in den Weichteilen und Prellungen am ganzen Körper. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Russe, dem es behördlich eigentlich verboten ist, sich seiner Tochter zu nähern, stellte sich selbst der Polizei. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft für den Mann.