Neuer Standort für Funcourt in der Parksiedlung schwer zu finden

Die SPÖ brachte das Thema im Gemeinderat per Drittelantrag ins Gespräch: Die Abteilung für Gebäudemanagement, Infrastruktur und Stadtpflege solle beauftragt werden, Vorschläge für die mittelfristige Verlegung des Funcourts an einen zukunftssicheren Ort in der Nähe des alten Standorts zu erarbeiten, verlangte sie darin. „Die Anlage ist für Jugendliche eine der wenigen Freizeitmöglichkeiten im Norden der Stadt. Leider ist sie mittlerweile in keinem guten Zustand und auch das Fehlen von Fangnetzen ist ein Sicherheitsrisiko. Immer wieder rollen Bälle auf die Straße, was schon öfter zu gefährlichen Situationen geführt hat“, sagte Gemeinderat Jakob Hartl.

ÖVP-Sportstadtrat Peter Pfaffeneder betonte, dass der Zustand des Funcourts bekannt sei, er werde den Sachverhalt daher in zwei Wochen im nächsten Sportausschuss zum Thema machen. Für die SPÖ ging das aber nicht schnell genug: „Der Funcourt ist wirklich sehr gut besucht und die Kinder spielen zum Teil auch schon auf der Wiese daneben. Da kann leicht etwas passieren. Wir müssen die Gefahr sofort eindämmen“, forderte Gemeinderätin Annika Blutsch. Auch der parteilose Gemeinderat Christopher Hager sah das so: „Wenn es durch fliegende Bälle eine Gefährdung gibt, dann muss raschest etwas gemacht werden.“

Wiese direkt in der Parksiedlung als möglicher Standort

SPÖ-Stadträtin Lisa Asanger merkte an, dass die Standortprobleme beim Funcourt in der Parksiedlung schon seit zwei Jahren bekannt seien, sich aber bisher nichts getan habe. Pfaffeneder konterte darauf, dass es einfach nicht leicht sei, in diesem Bereich ein Ersatzgrundstück zu finden. „Wir hätten ja selbst einige Straßen weiter unterhalb von Wohnbauten eine Wiese, die uns gehört. Da könnten wir den Funcourt sofort errichten, aber da hätten wir sicher Probleme mit den Bewohnern dort.“ Das sieht auch Vizebürgermeister Markus Brandstetter so. „Wenn wir dort etwas machen, brauchen wir die Einwilligung der Anrainer und es gibt dort leider Widerstand. Kinder und Jugendlichen den Raum zu geben, ist immer eine der herausforderndsten Geschichten, die wir in der Gemeinde haben.“

Ein möglicher Lösungsansatz wäre, den Funcourt in Richtung Fernwärmewerk zu verlegen, aber dann stünde dieser wieder nur auf Pachtgrund.

Bürgermeister Haberhauer erklärte, dass er sich gemeinsam mit der Stadtpolizei die Lage beim Funcourt anschauen werde, um eine mögliche Gefährdung von spielenden Kindern, aber auch Autofahrern zu bewerten. „Wenn Gefahr im Verzug ist, werden wir entsprechend handeln.“

Mit der Zukunft des Funcourts und vor allem der Suche nach einem neuen Grundstück wird sich der Sportausschuss in seiner nächsten Sitzung beschäftigen.