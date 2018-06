Die Tage der Plantanen auf dem Hauptplatz sind gezählt. Die Bäume reißen mit ihren Wurzeln nämlich den Asphalt auf. „Es tut mir zwar leid um sie, weil sie natürlich gute Schattenspender sind, aber es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als sie zu fällen“, sagt Ortsvorsteher Anton Ebner.

Die Tage der Plantanenallee dürften gezählt sein. Ebner will aber auf jeden Fall neues Bäume pflanzen. | Hermann Knapp

Er will aus der Not aber gleich eine Tugend machen und die Chance nutzen, um den ganzen Spielplatz neu zu gestalten. Der Ortsvorsteher würde gerne eine zusätzliche Reihe an Parkplätzen schaffen, aber natürlich auch wieder Bäume setzen.

„Bevor wir da jedoch Maßnahmen ergreifen, möchte ich die Bürger und Bürgerinnen fragen, was sie wollen und welche Ideen sie dazu haben“, sagt Ebner. Dazu will er Fragebögen einsammeln und am 28. Juli beim Hauptplatzfest in Mauer wieder einsammeln. „Ich hoffe, dass sich viele Leute mit ihren Ideen einbringen“, sagt der Ortsvorsteher. Er kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel Landschaftsplaner Benesch mit der Entwicklung eines Konzepts beauftragt wird.