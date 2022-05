Flohmarkt in Amstetten: „Vinyl ist das schwarze Gold“

Werbung

Im Bezirk Amstetten haben ein Dutzend Vinylbegeisterte vor einigen Jahren den Verein Mostrecords.am gegründet. Allen Mitgliedern ist die Liebe zur Vinyl-Schallplatte eigen, die lange Jahre ein Schattendasein führte, inzwischen aber eine Renaissance erlebt. Bei Neuerscheinungen erzielt sie jetzt wieder höhere Auflagen, als die CD, deren rauschfreie Kühle auch die Mitglieder von Mostrecords.am wenig abgewinnen können. „Wenn hingegen die Vinyl-LP auf den Plattenteller gelegt wird, der Tonarm sich in Bewegung setzt und das System mit der Diamantnadel aufsetzt, bis der erste Ton erklingt – ja, oft ist es nicht perfekt, es knistert, wenn Staub auf der Platte liegt oder auf Grund des Alters Kratzer vorhanden sind. Aber! Da entsteht Wärme und im besten Fall kribbelt es angenehm im Bauch oder ein kühler Schauer läuft über den Rücken. Ein unvergleichbarer Genuss!“, schwärmt Vereinspräsident Claus Prigl.

Die Vereinsmitglieder treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus und organisieren auch Veranstaltungen in Form von Schallplattenflohmärkten. Der Verein versteht sich als gemeinnützig und nicht gewinnorientiert. „Die Umsätze der verkauften Platten bei Flohmärkten gehen in die Taschen der jeweiligen Verkäufer und werden meist zu 100 Prozent wieder in die eigene Plattensammlung investiert, somit also in die Kunst und das ist unsere Art der Kunstförderung“, sagt Prigl. Mit Standgebühren und Spenden, die in die Vereinskassa fließen, werden vom Verein aber auch immer wieder Sozialprojekte unterstützt.

Der 4. Amstettner Schallplattenflohmarkt findet am 21. Mai von 9 bis 17 Uhr im EKZ Westside City statt. Die Besucher erwartet ein tolles Angebot an Schallplatten, Singles, Schellacks, CDs und MCs zu erschwinglichen Preisen. Austausch und Beratung, Fachsimpeln und Plaudern, Musikhören und Feilschen in angenehmer Atmosphäre ist dabei angesagt.

Ein DJ wird das Event mit Musik beschallen und selbst für die Kleinen ist mit einer Kinderbetreuung vorgesorgt.

Die eine oder andere Überraschung behalten sich die Veranstalter Mostrecords.am und Energy Fitness noch vor. „Wir freuen uns auf ein Highlight im Mostviertel rund um die Musik: We Will Rock You!“, lädt Prigl herzlich dazu ein.

