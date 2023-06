Musikfestival in Zeillern für Hilfsprojekte

Mit Künstlern wie „Nordwand“, den „Musikaposteln“, Udo Wenders oder Niki Kracher haben sich bereits einige in der Schlagerszene bekannte Namen für das Musikfestival in Zeillern angekündigt. Die Veranstaltung, die am 11. Juni auf der stimmungsvollen Schlossinsel über die Bühne geht, steht ganz im Zeichen des Guten Zweckes. So erhält der Verein „Schilling für Shilling“ die Eintrittsgelder. Für die kulinarische Verpflegung sorgt der Musikverein Zeillern.

Dass sämtliche Spenden auch tatsächlich den Menschen vor Ort zugute kommen, sei übrigens sichergestellt. Die Umsetzung der Projekte werde dokumentiert. „Wenn wir 2 Euro bekommen, dann gehen diese 2 Euro auch direkt an die Menschen vor Ort. Das kann ich garantieren“, versichert Eddie Kroll, Gründungsmitglied des Vereins „Schilling für Shilling“. Unterstützungsmöglichkeiten gibt es unter anderem durch die Übernahme von Patenschaften. Mehr unter schfsh.wordpress.com.

Termin

Sonntag, 11. Juni

Beginn: 11 Uhr

Eintritt: 25 Euro (Vorverkaufskarten sind bei der Gemeinde Zeillern sowie telefonisch bei Eddie Kroll unter 0676/63 68 359 erhältlich)

Kinder bis 15 Jahren: Eintritt frei