Zeillern: Insel-Festival für einen guten Zweck

Mit Künstlern wie „Nordwand“, den „Musikaposteln“, Udo Wenders oder Niki Kracher haben sich bereits einige in der Schlagerszene bekannte Namen für das Musikfestival in Zeillern angekündigt. Die Veranstaltung, die am 11. Juni auf der stimmungsvollen Schlossinsel über die Bühne geht, steht ganz im Zeichen des Guten Zweckes. So erhält der Verein „Schilling für Shilling“ die Eintrittsgelder. Für die kulinarische Verpflegung sorgt der Musikverein Zeillern.

Eddie Kroll, Gründer des Vereins „Schilling für Shilling“, berichtet über einige Projekte des Vereins, der mittlerweile mehr als 1.000 Mitglieder hat und insbesonders in Kenia aktiv ist: „Wir haben eine Wasseranlage für 15.000 Menschen in Kenia gebaut. In einer von uns errichteten Schule, eigentlich mein Herzensprojekt, können 700 Schüler unterrichtet werden. Sie werden mit Essen versorgt und erhalten rot-weiß-rote Schuluniformen. Bei der Versorgung hilft eine Hühnerfarm, die ebenfalls mit gesammelten Geldmitteln gebaut wurde“, nennt er einige Beispiele.

Bootsunfall führte zu zweitem Geburtstag

Die Gründungsidee zu „Schilling für Shilling“ kam Eddie Kroll im Jahr 2006, als er mit weiteren Insassen bei einem Bootsunfall in Kenia beinahe ertrunken wäre. Ein Kenianer zog ihn im letzten Moment aus dem Wasser. „Das war für mich ein zweiter Geburtstag, den wir auch heuer regelmäßig in Kenia feiern“, führt er aus. Denn er reise regelmäßig in das ostafrikanische Land.

Dass sämtliche Spenden auch tatsächlich den Menschen vor Ort zugute kommen, sei übrigens sichergestellt. Die Umsetzung der Projekte werde dokumentiert. „Wenn wir 2 Euro bekommen, dann gehen diese 2 Euro auch direkt an die Menschen vor Ort. Das kann ich garantieren“, versichert Eddie Kroll. Unterstützungsmöglichkeiten gibt es unter anderem durch die Übernahme von Patenschaften. Mehr unter schfsh.wordpress.com.

Es gebe bei seinen Besuchen immer wieder sehr emotionale Begegnungen. Etwa mit einer blinden Frau, die erst durch Nachdruck des Vereins eine Untersuchung in einer Spezialklinik inklusive erfolgreicher Operation erhielt. „Sie kann jetzt wieder ihre zwei Kinder sehen. Durch solche Geschichten sieht man, was man leisten kann, wenn man nicht nachgibt. Vieles ist in den letzten 17 Jahren passiert und es sind Veranstaltungen wie das Musikfestival in Zeillern, durch das wir die Projekte finanzieren können“, unterstreicht Kroll.

Verein hilft auch in Südamerika

Neben Eddie Kroll ist auch Josef Hauser Gründungsmitglied. Sein Fokus liegt vor allem auf Südamerika, hier besonders Ecuador. Im Rahmen einer Tour lernte er den Stamm der Waranis kennen. „Die Waranis leben im Umbruch, werden in unserer Welt nicht akzeptiert und waren lang von Bildung ausgeschlossen. Jetzt konnten wir für 25 Kinder eine Schule errichten. Wir schauen, dass wir mit Bildung und Medikamenten helfen“, berichtet er.

Eine besondere Aktion soll auch nachhaltig vor Ort helfen. So haben sich unter Mithilfe von Josef Hauser und des Vereins hunderte Dörfer zusammengeschlossen und produzieren aus Kakaopflanzen Schokolade. „Das Ganze soll als Eigenmarke vertrieben werden und ein Selbstläufer werden. Wir wollen neue Vertriebskanäle nach Österreich finden. Ich bin der Meinung, dass das zum Beispiel für viele Unternehmen, wenn sie die Schokolade mit ihrem Logo versehen, ein sinnvolleres Werbegeschenk sein könnte, als Kugelschreiber oder Plastik-Flaschenöffner“, ist Josef Hauser überzeugt.

Kroll und Hauser unterstreichen auch, dass Schilling für Shilling nicht nur im Ausland, sondern auch in Österreich immer wieder Hilfe leistet.

Das Musikfestival in Zeillern soll weitere Geldmittel sammeln. „Das ist nur möglich, weil wir regionale Sponsoren mit dabei haben. Ohne sie geht es nicht“, erklärt Zeillerns Bürgermeister Friedrich Pallinger. Auch Vize Wolfgang Zeiner unterstreicht, dass man das Projekt gerne unterstütze.

Termin

Sonntag, 11. Juni

Beginn: 11 Uhr

Eintritt: 25 Euro (Vorverkaufskarten sind bei der Gemeinde Zeillern sowie telefonisch bei Eddie Kroll unter 0676/63 68 359 erhältlich)

Kinder bis 15 Jahren: Eintritt frei

