Schlusskonzert Jazzakademie Zeillern: „Musik muss nicht immer gefällig sein“

Beim Abschlusskonzert der Jazzakademie. Die verschiedenen Ensembles begeisterten das Publikum mit energiegeladenen musikalischen Darbietungen. Foto: Kogler

D as legendäre Schlusskonzert in Schloss Zeillern präsentierte einen Querschnitt des Schaffens am einwöchigen Seminar der NÖ Jazzakademie. Dabei wurden musikalisch auch neue, gewagte Wege begangen.

Am Freitagabend präsentierten sich im Festsaal die diversen Teilnehmerinnen- und Teilnehmer-Ensembles unter der Leitung der jeweiligen Dozentinnen und Dozenten mit ihren musikalischen Arbeitsergebnissen. Ein hochspannender und abwechslungsreicher Abend war dadurch garantiert. Das Schlusskonzert der NÖ Jazzakademie rundete auf einfühlsame Weise eine spannende Woche ab, in der es wie gewohnt die unterschiedlichsten Ensembles zu genießen gab. Eröffnet wurde der Abend mit einem Auftritt der Big Band unter der Leitung von Christoph Cech. Der renommierte Pianist, Komponist und Hochschullehrer im Bereich Creative Jazz sorgte mit seiner Gruppe für aufwühlende Klangbilder. Die Besetzung brachte die drei Kompositionen „Flächenfraß“, „Nein!“ und Hír(r)nfritz“ zur Aufführung. Die Band entwickelte eine unbändige Energie, die ihresgleichen sucht, mit einer Palette von Ideen, die Tradition und Zukunft ausloteten. „Musik in Zeiten wie diesen muss nicht immer gefällig sein“, sagt Cech, der es wagt, neue, ungeahnte Wege zu gehen. Energiegeladen performten dann acht weitere Ensembles Kompositionen von Herbie Hancock, Wayne Shorter, Freddie Hubbard und John Coltrane bis hin zu David Bowie. Frisch und wagemutig und mit viel Freude an der Musik wurden die jeweiligen Stücke interpretiert. „Spaß, Freude, das gemeinsame Musizieren nach der Pandemie, neue Erfahrungen sammeln und sich persönlich weiterentwickeln – das macht diese Woche so wertvoll“, sagt Musikpädagoge Richard Graf, der auch ein Ensemble leitete.