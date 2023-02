Glasfaserausbau in Weistrach: A1 will im Sommer starten

Auch in Weistrach ist der Ausbau des Glasfasernetzes natürlich ein großes Thema. „Wir haben von A1 Telekom die Zusage, dass im Kerngebiet und in den Bereichen vom Sägewerk Hirsch Richtung Zauchersteg und von Rohrbach Richtung St. Johann etwa 300 Haushalte mit Glasfaser versorgt werden“, berichtet der für Breitbandausbau zuständige geschäftsführende Gemeinderat Thomas Hirsch. 250 Anschlüsse gibt es in der Gemeinde bereits.

Baustart für die Erweiterung des Netzes wird im Sommer sein, den größten Teil will A1 heuer schaffen, der Rest folgt 2024. Meist sind Leerverrohrungen vorhanden und schon im Besitz der Telekom. Für die notwendigen Lückenschlüsse muss aber natürlich aufgegraben werden.

Groß war der Andrang beim Info-Abend über den Breitbandausbau. Rund 120 interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen daran teil. Foto: NOEN

40 Prozent Anschlussquote der Haushalte ist auch in Weistrach die Voraussetzung für den Ausbau des Glasfasernetzes. „ Aber da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir die nicht zusammenbringen könnten“, sagt Hirsch. Dass das Interesse an Breitbandinternet in der Gemeinde sehr hoch ist, hat in der Vorwoche auch eine Info-Veranstaltung in der Mehrzweckhalle gezeigt. 120 interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen daran teil, um sich aus erster Hand über den geplanten Ausbau zu informieren.

Vertreter von A1 Telekom werden in den kommenden Wochen auch noch jeden Haushalt im geplanten Ausbaugebiet besuchen.

Natürlich will man in Weistrach so rasch wie möglich auch den Rest des Gemeindegebietes (etwa 35 Prozent der Haushalte) mit schnellem Internet versorgen. Schon beim letzten Fördercall für die Breitbandmilliarde des Bundes wurde ein Projekt eingereicht, das aber nicht zum Zug kam. „Wir werden beim nächsten Call daher ein gemeinsames Projekt mit anderen Gemeinden einreichen und hoffen, dass wir dann bei der Förderausschüttung Anfang 2024 dabei sind“, sagt Hirsch.

