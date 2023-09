Neufurth Schock für Familie: Elektroauto-Akku explodierte am Esszimmertisch

Foto: Shutterstock

Werbung Steinakirchen Anzeige Herbstkirtag im ATZ am 1. Oktober

D urch einen lauten Knall wurde eine Familie in Neufurth in der Nacht von Sonntag auf Montag geweckt. Der Akku des Elektroautos des elfjährigen Sohnes war explodiert und in Flammen aufgegangen.