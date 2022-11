Weihnachtswünsche werden wahr am Amstettner Hauptplatz

Werbung

Jedes Jahr zu Weihnachten verwandelt sich der Christbaum am Hauptplatz zu etwas Besonderem: Zum Weihnachtswunschbaum. Jedes Jahr hängen hier die Wunschkarten von Kindern, die im Kinderschutzzentrum Amstetten betreut werden. Erfüllt werden diese dann von den AmstettnerInnen, die als fleißige Helfer des Christkinds Geschenke besorgen und verpacken.

Leuchten in den Kinderaugen

„Unzählige Wünsche hat der Wunschbaum schon erfüllt“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Er hofft, dass auch heuer wieder viele Amstettnerinnen und Amstettner an der Aktion mitmachen und so ein Leuchten in so manche Kinderaugen zaubern. „Ich möchte mich ganz herzlich bei Gemeinderätin Regina Öllinger und Theresia Ruß, der Leiterin des Kinderschutzzentrums Amstetten, für die Organisation bedanken“, ergänzt er.

„Es ist schwer einem Kind einen Herzenswunsch abzuschlagen. Mittlerweile gibt es aber leider Eltern, die ihren Kindern aus finanziellen Gründen selbst kleine Wünsche nicht mehr erfüllen können“, berichtet Gemeinderätin Regina Öllinger, „da soll der Wunschbaum etwas aushelfen.“

Stadträtin Elisabeth Asanger ist überzeugt, dass der Wunschbaum eine wunderbare Möglichkeit ist, Kindern den einen oder anderen Wunsch ganz unkompliziert zu erfüllen. "Manche Wünsche sind auch ganz bescheiden“, weiß sie und hofft wie auch Haberhauer, Öllinger und Ruß, dass möglichst viele Wunschkarten "geplückt" werden.

Gemeinsam das Christkind unterstützen

Die Organisatorinnen Theresia Ruß, Leiterin des Kinderschutzzentrums und Gemeinderätin Regina Öllinger freuen sich über die Tradition, die bereits seit 14 Jahren durchgeführt wird. „Die Übergabe der Geschenke ist ein ganz besonderes Highlight für die Kinder im Kidsnest. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen AmstettnerInnen bedanken, die sich an diesem tollen Projekt beteiligen. So können wir den Kindern gemeinsam ein schönes Weihnachtsfest schenken“, freut sich Gemeinderätin Regina Öllinger.

