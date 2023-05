Klavierabend mit Publikums-„Boogie“ in Blindenmarkt

Klavierschüler und Klavierschülerinnen aus allen sieben Klavierklassen der Musikschule präsentierten in einem klassenübergreifenden Gemeinschaftskonzert ein kurzweiliges Programm von 4-händigen bis hin zu 8-händigen Klavierwerken. In den Standorten Blindenmarkt und Steinakirchen bot sich dem Publikum ein Abend mit Überraschungen und Hörerlebnissen, sowie das Instrument Klavier in all seinen Facetten.

Das Publikum trug zum abwechslungsreichen Abend bei und wirkte bei einem „Mitmach-Boogie“ nach einer kurzen Anweisung am Klavier selbst mit.

Abgerundet wurde das Programm von einer gemeinsamen Darbietung des Klavierkollegiums und einer lustigen Zugabe. „Ein gelungener Beweis dafür, dass das Klavier nicht nur Soloinstrument ist, sondern auch beim gemeinsamen Musizieren Spaß und Freude bringt“, zog Musikschuldirektor Johann Grabner zufrieden Bilanz.

