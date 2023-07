„Schulaktion Fledermaus“: Schüler bastelten für die Artenvielfalt

Die NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ widmet sich 2023 besonders dem Thema „Tiere im Garten“. Der Klimawandel reduziert die Artenvielfalt, oft sind es aber einfache Mittel, die das Überleben von Tieren in Gärten, auf Balkonen und Terrassen erleichtern. Denn ein ökologisch vielfältiger Naturgarten beheimatet eine Vielzahl an Lebewesen und bedeutet ein stabiles Ökosystem. Mit 7.000 neuen Fledermauskästen wird der Lebensraum für die Nachtschwärmer maßgeblich erweitert. Diese fressen Insekten und Schädlinge und bestäuben Pflanzen für deren Fortbestand und tragen so zum Ausgleich des ökologischen Gleichgewichts bei.

„Mit eurem Einsatz zeigt ihr, wie man Unterricht sinnvoll, mit einem sichtbaren Mehrwert für unsere Umwelt, gestaltet“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Mit den rund 7.000 gebauten Fledermauskästen haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren engagierten Pädagoginnen und Pädagogen einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet“, sagte Mikl-Leitner, die unterstrich: „Dabei nehmen auch unsere Schulgärten und Schulfreiräume eine wichtige Rolle ein und die könnt ihr jetzt sogar mit einer ,Natur im Garten'-Plakette auszeichnen lassen.“

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sagte: „Ein Schulgarten ist sowohl für unsere Schülerinnen und Schüler als auch unsere Pädagoginnen und Pädagogen ein beliebtes und abwechslungsreiches Umfeld für den Unterricht. Davon wollen wir noch viele mehr schaffen, um auch in Zukunft für eine schöne, bunte und blühende Welt zu sorgen. Es ist daher ein beeindruckendes Zeichen, wenn mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler die Garten Tulln, die ‚Natur im Garten‘-Erlebniswelt, als Klassenzimmer nutzen, um Bewegung und Lernen im Garten zu erleben.“

Bei der Schulaktion Fledermaus stellte die NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ rund 7.000 Baukästen zu Verfügung, die im Unterricht zu Behausungen zusammengebaut wurden. Im Rahmen der Schulaktion trafen mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen auf der Garten Tulln ein.

Anknüpfend an den Weltrekordversuch mit Nützlingshotels vor vier Jahren und die längste Nistkastenschlange Österreichs im vergangenen Jahr sind es heuer Fledermauskästen, mit denen Schulen zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts in Ortschaften und Städten beitragen.