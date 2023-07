Gemeinschaftsfest der Schüler begeisterte

Das Motto des diesjährigen Schulfestes der Mittelschule Seitenstetten-Biberbach lautete „Come together 4 Diversity, Ability, Creativity and Activity”. Diese vier Begriffe bezeichnete Direktorin Jutta Feuerstein-Holzer zu Beginn als solche, die besonders viel mit dem Geschehen an ihrer Schule zu tun haben. Diversität und Vielfalt wären in einer Gemeinschaft unverzichtbar, zeigen doch die Schüler unterschiedlichste Begabungen und Talente. „Diese gilt es an der Schule zu stärken und zu fördern – ob es nun handwerkliche, gestalterische oder kreative Fähigkeiten sind“, so die Schulleiterin, die ergänzt: „Wir versuchen bei aller Vielfalt den Schülern die bestmögliche Bildung mitzugeben und Modelle des Zusammenlebens zu entwickeln, wie sie eine demokratische Gesellschaft verlangt.“ Schüler sollten ihre persönlichen Fähigkeiten erkennen und durch Ausprobieren sowie Übung wachsen und auch die Fähigkeit zum Handeln entwickeln. „Gerade auch die Freude am Experimentieren gilt es zu fördern, und das muss gar nicht zwingend künstlerisch sein“, ist die Leiter-Stellvertreterin Ilona Kogler überzeugt. „Kreativität bedeutet als Grundbedürfnis eines jeden Menschen schöpferisch und gestalterisch tätig sein zu können, gemeint sind Einfallsreichtum, Neugier, Querdenken, Offenheit und Fantasie.“ Aktivität bedeute in der Schule, sich motiviert und verantwortungsvoll für eine Sache – auch für soziale Kompetenzen – einzusetzen oder eben Erfahrungen zu sammeln, die für das Leben von unschätzbarem Wert sind.

Programm mit Ehrungen

Die Umsetzung all dieser anfangs genannten Fähigkeiten sollte folglich beim Schulfest am 15. Juni spür- und erfahrbar werden. Dem wurde auch tatsächlich bestens entsprochen, sei es mit kreativen Bildern und Werkstücken oder Texten bei den Ausstellungen in den Klassenräumen oder auch bei spielerischen und musikalischen Aufführungen, zum Beispiel mit dem Schulchor unter Sabrina Reiter oder der Darbietung von Instrumentalstücken. Bewegung unter der Bezeichnung „Jumping Jungle“, Bodenturnen und Tanz, englische Sketche, das und vieles mehr erheiterte das zahlreich erschienene Publikum. Auch eine Aufführung der Bühnengruppe und Präsentation der Wahlpflichtfachgruppe „Gesundheit“ standen auf dem Programm. Zuletzt wurden auch noch der vier Jahre lang als Elternvereinsobmann tätige Markus Edermayer sowie Claudia Steinbichler bedankt und zudem die Lese- und Lernpaten Herta Leitner, Alois Neudorfer, Christine Parth und Josef Penzendorfer vor den Vorhang gebeten. Mit dem Lied „Ab in den Süden“ sollten vom Schulchor gleichsam schon die Ferien „eingeläutet“ werden.