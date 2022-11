Große Freude über Outdoor-Klassenzimmer

Ein neues Klettergerüst, ein Barfußweg, eine Schaukel, Hängematten, ein Trinkbrunnen, eine Pflanzenwerkstatt rund um das gesamte Schulgebäude, sowie viele weitere Elemente aus Holz zieren den neu gestalteten Schulhof der Neuen Mittelschule Mauer. Im Zuge des Projektes wurde außerdem der Turnsaal der Schule saniert.

Gemeinsam mit dem Verein der Dorferneuerung unter Obmann Otto Hinterholzer, der Gemeinde und der gesamten Schule wurde das Projekt für die Gestaltung des Schulhofes der Neuen Mittelschule in Mauer umgesetzt. Die offizielle Eröffnung des Schulfreiraums nahm am Mittwochvormittag Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister vor. „Das Projekt Schulfreiraum ist eine gelungene Aktion, auf das man stolz sein kann. Wenn Schüler und Schülerinnen selbst mitgestalten können, dann sind sie vorsichtiger im Umgang und können Ideen an zukünftige Generationen weitergeben“, betont die Landesrätin. Viele Ideen und Wünsche der Kinder wurden vom Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH unter Architektin Vesna Urlicic verwirklicht. Dabei wurde der Geschichte des Ortes Rechnung getragen und das Thema Altes Rom aufgegriffen. Der Fund einer Statuette des römischen Soldatengottes „Jupiter Dolichenus“ sorgte ja 1937 international für Furore - und auch die Mittelschule ist nach ihm benannt. Die „grüne Klasse“ wurde zum Beispiel in Form einer antiken Sitzarena gestaltet.

„Der Schulhof soll für die Bewegung, für Entspannung und Veranstaltungen, aber auch als Outdoor-Klassenzimmer genutzt werden. Der Bau eines großen Funcourts vor der Schule wird unser nächstes Projekt,“ kündigte Ortsvorsteher von Mauer Manuel Scherscher an.

Pater Michael Prinz, Pfarrer von Mauer-Öhling segnete den Schulfreiraum. Direktorin Denise Malleier und die Lehrer und Lehrerinnen kreierten mit der vierten Klasse Gedichte über den Schulfreiraum, die von den Schülern und Schülerinnen vorgetragen wurden. „Einige Schulstunden und die Pausen wurden im Herbst bereits in der Outdoor-Klasse abgehalten. Die Kräuter, die bereits in den Hochbeeten gedeihen, konnten schon für den Kochunterricht verwendet werden“, erwähnt die Direktorin.

Die Kosten des neuen Turnsaals und des Outdoor-Spielplatzes belaufen sich auf 280.000 Euro. Unterstützt wurden die Projekte vom Land Niederösterreich.

