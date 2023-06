Neue Sportanlage für Gymnasium Seitenstetten

Musik und Sport – diese Kombination hat bei den Seitenstettner Schulschluss-Sportfesten des Stiftsgymnasiums lange Tradition; und so wurde es natürlich auch heuer am Nachmittag des 23. Juni gehalten. Am Programm stand auf dem Sportfeld ein Stationenbetrieb mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen, vom Schlapfenzielschuss über Reifenhandball, Nylonsackerl-Tennis und Fußball-Bowling bis hin zu 60-Meter-Lauf oder Weitsprung. Die Oberstufe war beim Basketball- und Volleyballturnier im Einsatz.

Ein besonderer Höhepunkt aber war diesmal die offizielle Eröffnung des zum Großteil neu gestalteten Sportareals. „Wir waren fast drei Jahre in der Planung, sowohl der Pflege wie auch den Sicherheitsvorgaben konnte nicht mehr ausreichend nachgekommen werden“, begründete Direktor Markus Berger die großzügige Neugestaltung. Neben neuen Stiegenaufgängen wurden ein Hart- und Volleyballplatz sowie eine 100-Meter-Tartan-Laufbahn neu angelegt, „sodass wir im Turnunterricht mehr Zeit im Jahr im Freien verbringen können“, betonte der Schulleiter. Für die automatische Beregnungsanlage am Fußballfeld wurde sogar ein alter Stiftsbrunnen reaktiviert; sehr geschätzt werden auch zwei neue Trinkbrunnen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 720.000 Euro, wovon das Bildungsministerium 200.000, Land NÖ und Gemeinde Seitenstetten je 75.000 Euro beisteuerten. Bürgermeister Johann Spreitzer hob den Mehrwert dieser Anlage für Schule und Gemeinde hervor und dankte dem Stift dafür, dass Volleyball- wie Hartplatz mittels Chip auch öffentlich benutzbar sind. Eine Kooperation für den Fußballplatz wurde mit dem örtlichen Fußballverein eingegangen, der sich dafür pflegerisch einbringen wird. Der Fachinspektor für Bewegung und Sport, Gerhard Angerer hob seitens der Bildungsdirektion die Bedeutung des Sports auch für die Persönlichkeitsbildung hervor, Schulqualitätsmanager Dietmar Nahringbauer lobte: „Sowohl die Infrastruktur wie die ganze Schule sind großartig!“ Auch Landtagsabgeordneter Anton Kasser hob die Freude an Bewegung und die gelebte Fairness und Kameradschaft hervor, aus der sich Kraft schöpfen lässt. Abt Petrus Pilsinger segnete die neue Anlage, ehe der Sportnachmittag mit Tanzeinlagen und einem Fußballspiel zwischen Schülern, Eltern und Lehrern sein Ende fand.