„Bewegung und Begegnung sind zwei wichtige Säulen für die Entwicklung unserer Kinder. Diese von klein auf zu fördern ist uns ein Anliegen", sagt Landesrätin Teschl-Hofmeister. Mit der Initiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ schafft das Land NÖ in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH und der Aktion „Natur im Garten“ heuer 39 neue Begegnungs- und Bewegungsräume in Niederösterreich.

Vor gut einem Jahr startete die Umsetzung des Projekts. Im Rahmen der Mitbeteiligungsprojekte „Spielforscher-Werkstatt“ und der „Pflanzwerkstatt“ halfen die Kinder, Jugendlichen, Gemeinde und Schule tatkräftig mit. So wurden Nasch-Hecken, Büsche und Sträucher gepflanzt und eine attraktive Wasserlandschaft gebaut. Bewegungsmöglichkeiten wie Wikingerschaukel, Bodentrampolin und Sitz- und Balancierstämme, laden zum Schaukeln, Springen und Balancieren ein. Es gibt auch ein Stelzenhaus mit Balkon und diversen Klettermöglichkeiten. In den Ruhe- und Rückzugsbereichen der Sitzarena wurde ein gemütlicher Platz geschaffen.