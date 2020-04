Schulpark: Großer Teil einer Baumkrone krachte auf Weg .

Es war großes Glück, dass niemand in der Nähe war und verletzt wurde: Windböen dürften am Montag, gegen 9 Uhr, zu einem Teilabriss der Krone einer großen, etwa 70-jährigen Winterlinde im Amstettner Schulpark geführt haben. Mächtige Holzstücke krachten auf den darunterliegenden Weg und den Spielplatz, der in normalen Zeiten vom Klosterkindergarten genutzt wird.