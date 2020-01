Neubau des Wirtschaftshofes an der Fachschule Gießhübl .

Das Bau- und Investitionsprogramm an den NÖ berufsbildenden Landesschulen in der Höhe von 110 Millionen bis 2023 ist nun voll angelaufen. An der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Gießhübl konnte sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über den Baufortschritt des neuen Wirtschaftshofes samt Lehrwerkstätten überzeugen.