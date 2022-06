Postcard-Challenge der Wirtschaftsschulen Amstetten

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Die Ehrungen erfolgten in den Kategorien „Solo“ (per Video aufgezeichnete, persönliche Stellungnahme zu einer von sechs vorgegebenen Fragen), „Snapshot“ (Fotowettbewerb) und „Clip“ (Kurzfilm). Die dem Wettbewerb vorangegangene Postkartenaktion, die in eine Kampagne für den modernen Religionsunterricht eingebettet ist, behandelt Fragen wie: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es heute noch Wunder? Darf ich auch mal zweifeln?

Die von den Schüler*innen eingereichten Beiträge waren von einer sechsköpfigen Jury, darunter Fachleute aus dem Bereich Film und Fotografie, einzeln bewertet und in einem Beratungsgespräch gereiht worden.

In Kategorie „Clip“, wo Idee und Umsetzung, Ansprechen von Emotionen, Kameraführung, Szenenwechsel und Bildaufbau bewertet wurden, erreichten Sarah Bichler, Leonie Datzberger, Fiona Lampersberger, Marlene Kicker, Michelle Thiel und Sophie Jäschke (EWF) den 3. Platz. Sie beschäftigten sich in ihrem Clip mit der Frage „Ist da etwas nach dem Tod?“.

