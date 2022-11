Neue Managerin für Bildung im Mostviertel

Mit 1. November verstärkt Christine Schmutz das Team des Schulqualitätsmanagements der Bildungsregion Mostviertel. Vier der fünf Schulqualitätsmanager (SQM) verlassen aktuell aus Altersgründen die Schulaufsicht in der Bildungsregion. Diese umfasst die Bezirke Amstetten, Scheibbs, Melk und Waidhofen.

An die Stelle des mit 1. Oktober ausgeschiedenen Leiters der Außenstelle der Bildungsdirektion ist bereits Dietmar Nahringbauer nachgerückt. Für Hermine Rögner stieß Christoph Maurer zum SQM-Team. Mit 1. November wurde nun die Stelle von Wolfgang Schweiger mit Christine Schmutz nachbesetzt. Eine weitere Ausschreibung der Stelle von Michaela Stanglauer läuft gerade. Mit Christine Schmutz tritt keine Unbekannte auf das SQM-Parkett. Die gebürtige Waldviertlerin war 21 Jahre an der Am stettner Volksschule Preinsbacher Straße tätig, elf Jahre lang leitete sie die Schule mit sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen als Direktorin, bevor sie vor einem Jahr in das Bildungsministerium nach Wien wechselte. Dort war Schmutz für externe Evaluierungen des Schulmanagements zuständig.

Spezialistin für Supervision, Entwicklung und Coaching

Mit ihren Studienabschlüssen in Bildungsmanagement und Schulentwicklung sowie Supervision und Coaching in Linz war sie nicht nur auf ihre Arbeit im Ministerium bestens vorbereitet, sondern erfüllte nun auch die Anforderungen für den SQM-Posten am besten unter den Bewerberinnen. Ihre mehrjährige Lehrtätigkeit an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Krems auf dem Gebiet der Lehrerinnenprofessionalisierung und Schulentwicklung war ebenfalls eine gute Vorbereitung auf die neue Aufgabe.

Als ihre Stärken sieht sie ihre Erfahrungen im Bereich Mentoring und Lehrerprofessionalisierung sowie Qualitätsmanagement an Schulen. „Mir ist es ganz wichtig, dass das Kind in der Bildung im Fokus steht, sodass eine gute Zukunft für die Schüler entstehen kann“, sagt sie.

Weiters ist ihr das Thema Krisenbewältigung wichtig. Schmutz: „Kinder sind mit Energiekrise, Krieg und Klimawandel konfrontiert, hier gilt es Bewusstsein zu schaffen und präventive Maßnahmen zu setzen, sodass mit Kreativität der heranwachsenden Jugend eine gute Perspektive geboten werden kann. Die Sommerschule betrachtet sie als immer wichtiger werdendes Thema.

Ihre neue Berufsauffassung formuliert sie so: „Ich möchte direkte Ansprechpartnerin für Schulleitungen auf dem Gebiet Qualitätsmanagement sein.“ Wertschätzung, Transparenz und konstruktive Kommunikation nennt sie als wichtige Säulen des Schulqualitätsmanagements.

Als Herausforderungen ortet sie die Qualitätssicherung durch fachgeprüfte Lehrkräfte, die Unterstützung des Qualitätsmanagements mit gelungenen pädagogischen Konzepten, mit denen man Ressourcenknappheit entschärfen und trotzdem der Unterrichtsqualität gerecht werden kann.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.