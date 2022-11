Schwer verletzt 16-Jährige in St. Peter in der Au von Pkw überrollt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild)

E ine 16-Jährige ist am Dienstagabend in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) von einem Pkw überrollt und schwer verletzt worden.