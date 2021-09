Alpinist aus dem Bezirk Amstetten abgestürzt .

Ein 57-jähriger Mostviertler stürzte laut Bericht der Landespolizeidirektion Steiermark am Samstagmittag bei einer Klettersteig-Tour in der Gemeinde Admont (Bezirk Liezen) rund 40 Meter über steiles Gelände ab. Der Mann verletzte sich unter anderem am Kopf schwer.