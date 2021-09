Autos prallten zwischen Seisenegg und Viehdorf zusammen .

Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Seisenegg zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 6025 zwischen Seisenegg und Viehdorf gerufen. Wenige Minuten nach der Alarmierung trafen die Florianis mit dem HLF2 an der Unfallstelle bei der Eichhornkapelle ein. Auf der dortigen Kreuzung war es zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Die beiden Fahrzeuglenker befanden sich nicht mehr in den Fahrzeugen und wurden vom Roten Kreuz bereits erstversorgt.